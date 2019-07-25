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圖／中職5局上 統一 3:1領先富邦

2019-07-25 20:13聯合報系攝影中心 記者許正宏╱即時報導

中華職棒晚間在新莊棒球場舉行明星賽前最後一場例行賽，由富邦悍將迎戰統一獅，4局上統一獅高國慶擊出安打，將2壘上跑者潘武雄送回本壘，拿下超前分。

統一獅高國慶擊出安打，將2壘上跑者潘武雄（右）送回本壘，拿下超前分。記者許正宏／...
統一獅高國慶擊出安打，將2壘上跑者潘武雄（右）送回本壘，拿下超前分。記者許正宏／攝影
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4局上統一獅高國慶（圖）擊出安打，將2壘上跑者送回本壘，拿下超前分。記者許正宏／...
4局上統一獅高國慶（圖）擊出安打，將2壘上跑者送回本壘，拿下超前分。記者許正宏／攝影
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統一獅高國慶富邦悍將
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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