中職／練習時不太會轟 蘇智傑迎全壘打大賽初體驗

2019-07-25 19:36 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



統一獅蘇智傑。 報系資料照 分享 facebook 中職明星賽將在本周末登場，今年全壘打大賽首度開放網路票選，由4隊重砲手齊聚一堂比火力，其中統一獅隊以蘇智傑為唯一代表，也是他首度參與全壘打大賽。

過去全壘打大賽為各隊推派代表參賽，蘇智傑不曾在正式的全壘打大賽亮相，他提到：「以前自己對全壘打大賽不是有那麼大的興趣，因為自己在練習的時候也沒有很會打全壘打。」

蘇智傑目前以15轟在全壘打榜上排第6，前兩年也都有17轟實力，但他透露，在練習時的開轟率並不高，「自己也會想打全壘打，但練習的時候沒有那麼容易，比賽中反而不會特別想說要打全壘打。」

而今年全壘打大賽開放網路票選，依得票數及個人參賽意願決定參賽名單，最後出爐的8名參賽者按票數高低依序為中信兄弟詹子賢、Lamigo桃猿隊朱育賢、獅隊蘇智傑、中信兄弟張志豪、富邦悍將隊林益全、中信兄弟陳子豪及猿隊林泓育、陳俊秀。

8名球員都是目前全壘打數排名聯盟前10的重砲，蘇智傑表示：「很榮幸可以跟其他隊的砲手一起競爭，說不定會擦出不一樣的火花。」至於誰能脫穎而出？蘇智傑說：「這次真的每個都是重砲，都是專打全壘打的球員，每個都有機會。」

對於自己參賽的把握，蘇智傑則提到：「新莊對左打比較沒那麼有利，對右打比較有利，就希望當天風向可以往右外野吹，餵球投手也可以都餵到很好打的位置，自己就盡量打出去。」

今年全壘打大賽採計時制，每位選手共有3分鐘時間，取前兩名晉級決賽，蘇智傑透露，已有先和餵球投手練習過一次，「打完3分鐘好像也還好，感覺沒有說很累。」