中職／曾智偵明星賽這個紀錄 就連彭政閔也破不了

2019-07-25 17:59 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



曾智偵曾是史上最年長選手出征明星賽。 報系資料照 分享 facebook 中職明星賽27、28日在新莊球場開打，中信兄弟隊40歲老將彭政閔生涯第19次出賽，過去雖打出不少「恰恰障礙」，但現任中信金融管理學院棒球隊總教練、統一獅隊退役老將曾智偵在2003年明星賽留下一項紀錄，就連身經百戰的彭政閔也破不了，相信後輩也很難超越。

曾智偵的紀錄就是史上最年長選手出賽，他在2003年以捕手票選最高票，成為明星白隊先發捕手，當時已經44歲124天，取代郭源治42歲307天紀錄（1999年明星賽），至今未被超前。

16年前在台中球場進行的明星賽，兄弟隊在明星紅隊先發九棒占了七人，彭政閔是四棒右外野手。

曾智偵擔任白隊六棒捕手，雖已44歲高齡，還是體力充沛蹲滿六局，三次打數還揮出兩支安打，甚至盜壘成功一次，讓爆滿10500名觀眾看得目瞪口呆。

曾智偵當年已是職棒生涯12年倒數第二年，強調是以「打選拔賽的心情」參加明星賽，希望年底有機會再披中華隊球衣，前進日本札幌參加亞洲標賽，讓很多老球迷印象深刻。

彭政閔後天在明星賽先發出賽時，40歲355天將是史上第五年長紀錄，前四人是曾智偵、郭源治、林仲秋（42歲294天）、劉義傳（41歲180天），他目前打席56、打數52、得分10、二壘打6、三振11全是明星賽紀錄保持人。