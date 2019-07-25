中職／全壘打王不敵張泰山 恰恰倒贏過全壘打大賽

2019-07-25 14:14 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



中信兄弟彭政閔。 聯合報系資料照 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

中職今晚富邦悍將、統一獅之戰結束後，各隊休兵四天，27、28日在新莊球場進行兩場明星賽，中信兄弟隊「恰恰」彭政閔生涯第19次、也是最後一次參賽；這位高人氣球星從未拿過全壘打王，但在2004年全壘打大賽奪冠，擊敗的對手就是今年中職明星隊總教練陳連宏。

彭政閔從2001年菜鳥球季開始，年年參加明星賽，累積17支安打在中職史上排名第二，只落後王光輝兩支，今年連兩戰先發，有機會追平、甚至超前。

彭政閔在明星賽的17安紀錄，包括六支二壘打、一支全壘打，未有三壘打紀錄，他到現在還記得很清楚，這支兩分砲就是在2004年全壘打大賽封王後，又在明星賽開轟。

中職史上只有四人同一年奪下全壘打大賽冠軍、獲選明星賽MVP，分別是2000年興農牛隊林仲秋、03年統一獅隊陳連宏、04年彭政閔、09年La new熊隊林智勝。

彭政閔過去18季拿過五次中職打擊王（2003、04、05、08、10年），2004年也是安打王，10年獲選年度MVP，儘管曾經離全壘打王頭銜很近、四次拚進前三名，最後還是功虧一簣。

彭政閔2002到2004年都是18轟，後兩年在全聯盟排名第二、都輸給張泰山，2003年落後十轟沒話說，2004年只差三轟，成為生涯最接近全壘打的一次，輸得有些可惜。

他在2004年明星賽前，打擊率4成09、全壘打13支、安打90支、盜壘成功18次都在排行榜名列榜首，全壘打大賽初賽六轟、排名第二晉級（陳連宏八轟），到了決賽以3：1勝出，陳連宏衛冕失利。

彭政閔當年贏得明星賽MVP、全壘打大賽冠軍，賺進六萬元獎金，也留下這句名言：「忙了一整天，比打球季賽累好幾倍，不過一切都是美好回憶。」