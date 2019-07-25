中職／統一想要重返榮耀 獅子王不能頻頻換人

統一獅隊從2014年起連3年與季後賽無緣，2017球季在黃甘霖的帶領下，總算再度進軍挑戰賽，更在2018年重返總冠軍賽。雖然最後都鎩羽而歸，卻是讓獅迷看到曙光。滿懷希望地來到職棒30年，身為元老的獅隊當然希望今年可以再現榮耀，但即便二連霸的猿隊少了王柏融，獅隊也沒佔到便宜，甚至戰績開始一蹶不振，總教練再度下台一鞠躬。

中華職棒自從要求各隊需有獨立二軍運作後，球員的養成都成為各隊的重點，然而培養球員很重要的「教練」，僅有Lamigo的洪一中不動如山外，其他球隊卻是異動頻繁。除了富邦悍將的前身義大犀牛，在2013年至2015年瘋狂更換總教練外，就屬統一獅隊的更替最多。

從2011年蘇泰安領隊上任之後，獅隊已經第六次更換總教練，從呂文生因故離職，就一路換到劉育辰代班。其中最久的是黃甘霖942天，但也未滿3個球季；最短的則是經驗最豐富、前誠泰總教練郭泰源，僅有304天。另外還有這幾年唯一奪冠的陳連宏兩度代理及正式共計904天，以及外籍教練中島輝士執教534天。而目前代理的劉育辰，則是中職史上第二年輕上任的總教練。

黃甘霖是近幾年獅隊執掌兵符最久的總教練，因為戰績及調度問題，仍難逃季中自請離職的窘境。 聯合報系資料照片 分享 facebook

頻繁的換將對於球隊或球員而言，不一定能快速脫胎換骨。尤其是非由首席教練升任，而是其他原本非主要作戰的教練擔任，從球隊陣型、調度、戰術等都有可能要大幅調整。若是球季前的異動，還有時間可以磨合，但陣前換將就需要長時間的比賽讓球員適應，勢必會產生陣痛期。

對於部分被定位為多功能的球員，不同教練的規劃則容易影響球員發展。最失敗的案例為前義大球員陽冠威，經歷每任教練時都被給予不同的守備位置，從捕手、三壘手、外野手到一壘手，最終各方面都出問題，黯然離開職棒。目前獅隊就面臨陳重羽究竟要當黃甘霖規劃的外野手，還是劉育辰安排的捕手，雖然他都會，但畢竟這兩個位置的調整有所不同，容易影響球員的狀況。另外一方面選秀會應是來不及修正策略，還是依前總教練所想的在前幾輪就先選捕手，捕手過多的情況下，後續還是會面臨有球員改練的問題。

「一個陳重羽，各自表述」突顯當教練團異動時，不少球員都可能面臨守備、棒次、戰術要重新調整的狀況。 聯合報系資料照片 分享 facebook

劉育辰上任之後，對於球隊非常有想法，他的規劃大多頗受好評，但主要還是要看球團給他多少時間。他有些較前衛的觀念，或是對球隊陣型的規劃，與前朝均有不同，因此球隊勢必面臨磨合的問題。然而他目前仍是代理總教練，獅隊又處於陣痛過渡期，戰績不僅沒有改善反而更慘，若到季末未能有突出的表現，要保住飯碗並不容易，更別說是要真除了。

劉育辰有一些新式觀念與傳統教練不同，球隊需要經歷陣痛期，但球團是否願意給他時間？還是又會陷入頻換教練的惡性輪迴？ 聯合報系資料照片 分享 facebook

三國時代魏國丞相曹操曾說：「將者，如果不經歷幾次敗仗，如何能夠知道怎麼去打勝仗。這個世上從來就沒有百戰百勝的將軍，只有敗而不怠，敗而益勇，並且最終取得勝利的人。」同樣可以用於職棒場上的教練，他們一樣需要從敗仗中去學習，即使是洪一中總教練初出茅廬時，也是飽受批評。但球隊願意相挺，加上自我調整，現在運籌帷幄已是最具名聲。

中職只有四支球隊，球團若不願意讓教練在敗戰中學習，就容易淪為頻換總教練的窘境。需要藉由經驗的累積，增加臨場調度的靈活性，能夠對於每位球員有良好的職業生涯規劃。球員可以減少磨合適應期，不需要一直被調整，只需要專心展現自己最佳狀態。減少頻繁的更換教練團，讓球隊發展策略一致，或許才是統一獅未來戰績能夠穩定向上的關鍵。