中職／「節能減碳」組合 悍將、獅2.5小時收工本季最速

2019-07-24 22:25 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



富邦悍將王正棠在三局下擊出勝利打點安打。記者侯永全／攝影 分享 facebook 富邦悍將隊今天在新莊棒球場對上統一獅隊，雙方洋投都展現壓制力，最終由悍將隊以1：0贏球，終止近期3連敗，而兩隊打完9局只用2小時29分，寫下本季最速一役，比本季平均比賽時間快了1小時。

悍將隊今天由洋投包林傑先發，主投7局無失分，只被敲出4支安打，有1次四壞保送和1次觸身球保送，送出7次三振，之後林羿豪、陳鴻文各投1局僅讓1名打者上壘，沒有失分，3投完封獅隊，包林傑拿下本季第4勝和單場MVP。

獅隊羅里奇則是先發6局僅挨3安，投出2次四壞球保送和4次三振，失1分，承擔敗投；劉軒荅後援2局僅讓對手因1次保送上壘，沒有失分，但獅隊整場比賽沒有攻進分數。

比賽自晚間6點35分開打，在9點04分結束時，另一地Lamigo桃猿隊與中信兄弟之戰甚至5局還沒打完，僅花2小時29分是本季最短一戰，改寫5月7日悍將隊與中信兄弟之戰的2小時34分，該役悍將隊由洋投索沙投出2安打完封勝，率悍將隊以4：0贏球。

在今天賽前，本季中職已賽146場，場均比賽時間為3小時35分，有16場比賽在三小時內；最長一戰則是6月12日獅隊在台南球場對上中信兄弟，鏖戰5小時13分，破聯盟9局（不中斷）最長比賽時間紀錄。