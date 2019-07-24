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中職／生涯看過7次三響砲 王威晨：隊友太厲害

2019-07-24 18:03聯合報 記者藍宗標╱即時報導

王威晨加盟兄弟隊四年看過七次單場三響砲紀錄，笑說隊友很厲害。記者藍宗標／攝影
王威晨加盟兄弟隊四年看過七次單場三響砲紀錄，笑說隊友很厲害。記者藍宗標／攝影
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中信兄弟隊陳子豪昨天在桃園球場轟出三響砲，生涯第二次締造這項難得紀錄，這是王威晨入隊四年第七次看到隊友三響砲，他說：「看過很多次了，他們都很厲害。」

王威晨2016年4月26日登上兄弟一軍，當年10月兄弟、義大犀牛隊爭霸，「大師兄」林智勝成為中職史上首位在總冠軍賽轟出三響砲的球員。

2017年中職三次三響砲都是兄弟球員的天下，陳子豪、曾陶鎔、詹子賢先後轟出紀錄，去年又有張志豪、周思齊達陣，加上陳子豪昨天二度單場三轟，王威晨連續四年看到罕見畫面。

陳子豪昨天連六打席上壘，單場攻下八分打點改寫個人紀錄，王威晨說：「對陳子豪三響砲不意外，為他感到開心，這種紀錄很難得。」

王威晨昨天也有四支安打，已連續十場比賽揮出安打，本季打擊率從2成89升至3成03，全聯盟排名12，84支安打暫居第七。

兄弟今天在桃園球場再戰Lamigo桃猿隊，挑戰五連勝，王威晨表示，球隊近況不錯，全隊凝聚起來產生很大力量，大家都有各自定位，每天很難做到百分之百，但儘量降低失敗率，運作就會順暢，自己調整也會不錯。

他說：「自己不是大砲型球員，在打線的定位是延續攻勢，為後面棒次創造機會，球隊贏球最重要。」

王威晨陳子豪
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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