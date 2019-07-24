滑冰／主辦權被拔 體育署：循管道抗議提申復

2019-07-24 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



2019年亞洲國際花式滑冰經典賽原訂10月30日在台北小巨蛋冰上樂園舉行，但國際滑冰聯盟（ISU）來函，表示因「目前國際情勢」，我國不適合辦理滑冰賽事，臨時撤銷台灣主辦權。 聯合報系資料照 分享 facebook 原定10月30日在台北小巨蛋舉行的2019年亞洲公開花式滑冰國際經典賽台北站，日前收到國際滑冰聯盟（ISU）來函，宣布賽事主辦改為中國大陸東莞，對此體育署表達抗議，並將向ISU提出申復。

體育署昨日才收到滑冰主辦權被拔，今日上午請滑冰協會吳奕德秘書長至體育署說明，吳秘書長表示，ISU於3月底在官方網站行事曆公告本賽事將於10月底在臺北舉辦，但22日臨時接獲ISU通知並更新官網資訊，改由中國香港協會於原訂時間在中國東莞舉行。

由於事發突然，該會立即著手進行處理所有簽約廠商解約後續事宜，未及於第一時間與體育署共同研商，並引起外界諸多聯想。體育署則表示，將請滑冰協會應循管道向ISU表達抗議並提出申復，瞭解ISU取消本賽事之決策過程與具體事由，以維護我國參與國際組織之平等會員權益。

過去我國曾獲ISU授權辦理多項賽事，包括ISU四大洲花式滑冰錦標賽 (2011年、2014年、2016年及2018年)、世界青年花式滑冰錦標賽 (2017) 等國際賽事。為協助滑冰協會進行申復，體育署訂於7月26日邀集外交部、中華奧會等相關單位代表及學者專家，就本案後續因應對策共同研商，並提供必要之行政協助。