中職／與江國豪互相鼓勵 游霆崴不怕競爭

2019-07-24 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



富邦悍將隊21歲投手游霆崴，今年前兩場先發都以好投奪勝，但上周出戰Lamigo桃猿隊，肩負替球隊止敗的任務，卻僅投1.1局失7分，接受震撼教育，他提到：「不會因此失落，從比賽中學經驗。」

悍將隊21歲投手游霆崴。 資料照(取自富邦悍將隊粉絲團) 分享 facebook 游霆崴經過二軍客座投手教練王建民的改造後，今年拚上一軍，還獲得競爭第5號先發的機會，生涯前兩場先發都出戰統一獅隊，強碰老將「嘟嘟」潘威倫，分別投出5局失1分、7局失1分的好表現。

然而上周日在球隊2連敗時出戰猿隊，只投1.1局，被揮出8支安打（1轟），失7分，吞下生涯首敗。游霆崴指出：「上禮拜前2場比賽，知道他們（猿隊）打者的狀況很好，自己最後一場上去，就想幫球隊止敗、想做些什麼，結果太謹慎了。」

游霆崴提到，當時自己登板，其實狀況也不錯，但投起來太急躁，加上想法太多，過於謹慎，投起來反而綁手綁腳。

儘管如此，游霆崴認為，自己不會因此太失落，「以新人來講，自己起步算很順，但也知道這是早晚會遇到的事，就從中學經驗，很多沒遇到的狀況也都發生在那一天，自己就要學習怎麼去應對。」

目前游霆崴雖獲得先發機會，但悍將隊在今年選秀首輪挑中先發型投手江國豪，可望成為下半季的即戰力，也將成競爭對手，對此游霆崴說，兩人彼此認識，自己不會因此感到壓力，有競爭才會有動力，就把自己該做的事做好。

游霆崴與江國豪同屆，江國豪從麥寮高中畢業後進入台中台體大就讀，游霆崴則是從西苑高中畢業後加入業餘隊台中運動家，透過比賽熟識，游霆崴也說：「在他（江國豪）還沒選秀之前，我們也有吃飯、聊天，我都開玩笑說他是現在大學最強投手，他就會說『沒有你強』，兩個人互相鼓勵。」