KANO比賽將重演 日本中京對嘉大
日本中京大學將在下月4日及5日在嘉義市立棒球場與嘉義大學棒球隊進行友誼賽，重現1931年甲子園冠亞軍決賽，展現KANO永不放棄的精神，預期將是一場「龍爭虎鬥」，球賽開放民眾免費入場，校方希望民眾踴躍來為選手加油打氣，也讓日方看到台灣人對棒球的熱情。
兩校2015年簽署學術交流協議，每年暑假輪流辦理棒球聯誼賽，明年就換嘉大棒球隊去日本，適逢嘉大百年校慶，中京大學也預計在友誼賽前一天帶著慶祝校慶的賀函到場。
嘉大表示，中京大學前身是中京商業學校，是甲子園史上奪下優勝次數最多的學校，總共拿下4次春甲優勝、7次夏甲優勝，1931年是中京商第一次打進甲子園，就創下日本甲子園史上第一次三連霸。
嘉農棒球隊1931年也代表臺灣赴日本參加第17回夏季甲子園大會，贏得亞軍，震驚日本棒壇，雖然對上中京商落敗，但仍博得「英雄戰場、天下嘉農」美譽，揚名海內外，讓嘉義成為臺灣棒球原鄉。
導演馬志翔2014年將「KANO」背後的歷史與甲子園冠軍賽事拍成電影，全臺票房破億，球迷們意猶未盡。2019年中京大學再度來訪嘉大，將開啟重返1931年甲子園冠軍賽戲碼，為臺日兩國棒壇重要盛事，勢必帶動棒球熱潮。
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