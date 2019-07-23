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中職 兄弟陳子豪三響砲 轟垮桃猿

2019-07-23 23:04聯合報系攝影中心 記者侯永全╱即時報導

同樣三連勝的中信兄弟與Lamigo桃猿隊今晚在桃園球場對決，兄弟隊棒棒開花共擊出21支安打，陳子豪個人就擊出三支全壘打在內的四支安打，包辦八分打點；王威晨也擊出四支安打帶有一分打點；中信兄弟先發投手紐維拉被擊出七支安打，失五分，在隊友強大火力支援下，拿下勝投。終場兄弟隊以20比5轟垮桃猿隊。

中信兄弟先發投手紐維拉被擊出七支安打，失五分，拿下勝投。記者侯永全／攝影
中信兄弟先發投手紐維拉被擊出七支安打，失五分，拿下勝投。記者侯永全／攝影
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王威晨也擊出四支安打。記者侯永全／攝影
王威晨也擊出四支安打。記者侯永全／攝影
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陳子豪擊出三支全壘打，貢獻八分打點。記者侯永全／攝影
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中信兄弟陳子豪
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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