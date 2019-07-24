中職／兄弟練習生傳奇 讚嘆吳昇峰、感嘆王勁力

中華職棒明星賽週末登板，這將是人氣王「恰恰」彭政閔最後一次打明星賽，可望對決昔日兄弟象練習生、如今合庫王牌投手吳昇峰，屆時絕對是精彩好戲。

合庫先發投手吳昇峰在國際賽和國內賽均有不錯的表現，獲邀參加中華職棒明星賽。 聯合報系資料照片 分享 facebook

根據統計，中職30年歷史各隊找的練習生超過150人，美其名是練習生，讓許多棒球人有機會一圓職棒夢，但實際工作是「打雜」，舉凡賽前餵球、牛棚蹲捕接球、撿球、搬運重物和球具、送洗衣物等，能打職棒並成為一線球星極其困難，曾華偉、王勁力算是特例。

這批無法成為一線職棒球星的練習生，目前在職棒圈服務者不在少數，例如統一獅前練習生吳志峯，現職是獅隊二軍管理；曾當過桃猿練習生的劉品辰，現為桃猿體能教練；尤志欽曾是興農牛練習生，現為中職裁判；葉明煌曾在三商虎和兄弟象當練習生，現為中信兄弟教練。

從球員轉至裁判，尤志欽(左)走了一條特別的職棒之路。 聯合報系資料照片 分享 facebook

另外，前兄弟象練習生郭志偉，後於智林運動行銷工作；高挺耀過去是興農牛練習生，現為富邦悍將訓練員；黃文忠早期是兄弟象練習生，現在是桃猿在桃園主場的場務，林家緯也一樣，以前是兄弟練習生，如今是富邦悍將新莊主場場務；黃光永早年是興農牛練習生，最近剛到味全龍當管理。

上述昔日練習生，他們有球底，甚至打過職棒，對圈內事務熟悉，認同球團理念，自然能受青睞受雇，發揮一技之長。

吳昇峰算是有趣的例子，高中畢業到兄弟象當練習生，當時他還是用上肩投球，但被嫌丟得不快又不準，根本沒辦法餵球給打者打擊練習，只能撿撿球、送洗球衣、搬東西等雜務，在兄弟和恰恰當了一年半同事，後來跑去國體大讀書，退伍後進合庫。

吳昇峰直到大三才改練側投，愈投愈有心得，才有機會被合庫挑走，近兩年更在國際賽屢繳出好成績，知名度水漲船高，甚至不輸職棒球星。不少過去和吳昇峰一起共事的老兄弟球員，都很驚訝吳昇峰竟然能進合庫打球，而且還在國際賽多次領軍剋韓，根本就是醜小鴨變天鵝、現代版灰姑娘。

吳昇峰上演兄弟練習生傳奇，黃衫軍另一練習生傳奇是投手王勁力，他是乙組棒球隊出身，經友人介紹，1998年來到兄弟象當練習生，有一次擔任餵球投手，洋砲德伍覺得他投球不錯，就推薦給當時總教練江仲豪，隔年以特考身分成為兄弟正式球員。

王勁力2001、02年單季都拿下10勝以上，繼陳義信後，兄弟球迷再度盼到本土王牌投手，2003、04王勁力改任球隊終結者，後來洪瑞河還補發100萬簽約金給王勁力，以資鼓勵，2007年王勁力拿到中繼王，職棒生涯正值顛峰，也就是在這段期間，吳昇峰在兄弟當練習生。

棒球如人生，2009年底王勁力涉入「黑象事件」，坦承打假球，黯然離開職棒圈，2012年還涉及網咖簽賭奧運賽事，檢方依賭博罪起訴，昔日兄弟練習生傳奇，如今成了象迷最不願提起的一段回憶。

當王勁力出賣自己的靈魂，成了過街老鼠，人生從巔峰墜落谷底的這幾年，吳昇峰改練側投，不斷尋求突破，精進球技，下足苦工，就是希望證明自己並非弱者，即使沒有打職棒，依然能投出一片天。

吳昇峰四級棒球資歷幾乎一片空白，他曾說過，「以前我在球隊是老鼠屎，造就我比賽遇強則強，就是不想被看不起。」談到在兄弟當一年半練習生，他說，「與其說是練習生，更像打雜小弟，但那一年半很重要，學到很多東西。」

吳昇峰在中華職棒從最辛苦的練習生做起，雖然挑戰失敗，但這段經歷對他未來的棒球之路可能有很大的啟發。 聯合報系資料照片 分享 facebook

吳昇峰感謝當年兄弟給他當練習生的機會，讓他成長很多，如果沒有意外，他在合庫可以待到退休，後半人生無虞；至於王勁力現在在幹嘛，未來要做什麼，應該也沒人在乎。

重新檢視吳昇峰和王勁力的棒球人生，兩相對照，不禁令人唏噓。