親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
台將征戰日職
籃球
綜合
路跑

走私菸案延燒 總統府侍衛長檢討調任陸軍司令部委員

運動筆記20190721_361°x二水馬全馬官方訓練營_基礎期W2【賽事】2019 全國 EMBA 馬拉松，不見不散
健行筆記通往泰雅彩虹橋『大霸尖山』桃山&武陵農場
NBA2019夏季聯賽- 灰熊 vs. 灰狼 (7月16日)2019夏季聯賽- 灰狼 vs. 籃網 (7月15日)

中職／明星賽得分最多 彭政閔告別秀紀錄一堆

2019-07-23 16:24聯合報 記者藍宗標╱即時報導

中職明星賽27、28日在新莊球場登場，中信兄弟隊40歲老將彭政閔生涯第19次、也...
中職明星賽27、28日在新莊球場登場，中信兄弟隊40歲老將彭政閔生涯第19次、也是最後一次參賽，成為最大焦點。 聯合報系資料照 記者劉學聖／攝影
分享

中職明星賽27、28日在新莊球場登場，中信兄弟隊40歲老將彭政閔生涯第19次、也是最後一次參賽，成為最大焦點；他不但是中職史上得分王，明星賽得分同樣排名第一，預料今年還可刷新一堆數字，打造更多「恰恰障礙」。

彭政閔從2001年菜鳥球季起，連續18年入選先發，參賽次數、連續年度都是中職紀錄，投手最多先發入選、連續年度都是統一獅隊潘威倫保有，分別只有七次、六次，不難想見彭政閔長年高人氣。

彭政閔27日確定連續19年先發出賽，到時年紀40歲355天，將是史上第五年長紀錄，前四人是曾智偵（44歲124天）、郭源治（42歲307天）、林仲秋（42歲294天）、劉義傳（41歲180天）。

中職明星賽今年分成中華隊、中職明星隊進行兩場對抗賽，彭政閔目前打席56、打數52、得分10、二壘打6、三振11全是紀錄保持人，安打17支落後王光輝兩支、打點11分落後林仲秋兩分，都排名史上第二 ，生涯最後兩場明星賽有機會超前。

彭政閔17日對富邦悍將之戰跑回兩分，生涯總得分達到1076分，超前張泰山一分，成為中職史上得分王（已達1078分），也是繼兩千安出爐後，本季第二項個人重大紀錄。

彭政閔本季出賽56場只有一轟，離生涯200轟紀錄還差九支，就看兄弟本季最後47戰，有沒有機會完成這項高難度目標。

彭政閔中職
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

中職／林安可穿77號 530萬簽約金當「傑尼獅」

2019-07-23 14:45

中職／沒放棄投球 林安可盼未來以二刀流旅外

2019-07-23 15:36

日職／千賀滉大做榜樣 育成球員成軟銀支柱

2019-07-23 07:00

中職／班華德遭悍將攔胡 獅隊再找MLB資歷左投

2019-07-23 16:00

棒球／東岸聯盟27日開打 地主綺麗珊瑚等八隊交戰

2019-07-23 10:32

棒球／率領大專明星隊 廖敏雄：對戰職棒當學習

2019-07-23 00:08

棒球／嘉市民生國中 下月赴日比賽

2019-07-22 23:19

中職／盼複製大王模式 廖敏雄：職棒才能塑造大物

2019-07-22 21:18

棒球／天母球場109上半年整修 向味全龍隊招手

2019-07-22 18:45

中職／上任二軍教頭半年多 高志綱心境大轉變

2019-07-22 18:30

中職／彭政閔929最終戰預售票 球迷要搶要快

2019-07-22 18:09

中職／與職棒交流 廖敏雄：劉致榮比王柏融更特別

2019-07-22 17:56

中職／二軍對抗業餘 呂明賜：過去曾經對立

2019-07-22 16:26

中職／猿隊簽下3名新人 林澤彬簽約金300萬

2019-07-22 14:50

日職／洋聯新人王之爭 甲斐野央對決高橋礼

2019-07-22 07:00

中職／蘇緯達滿貫砲 象轟16分完封獅

2019-07-21 23:39

中職／王溢正第9勝 遙指勝投王

2019-07-21 23:37

中職／9勝終於超過索沙 王溢正：沒想過勝投王

2019-07-21 21:58

中職／猿隊3連戰橫掃悍將 王溢正9勝獨霸全聯盟

2019-07-21 21:14

中職／蘇緯達滿貫砲、岳東華首轟 兄弟16：0轟垮獅

2019-07-21 20:42

中職／林柏佑生涯唯一經典賽 可惜錯過對決李承燁

2019-07-21 19:44

中職／潘威倫挨2轟含滿貫砲 7度挑戰141勝失敗

2019-07-21 18:52

中職／李承燁鼓勵王柏融 帶著台灣球員自尊打球

2019-07-21 18:24

台灣之光！無懼性別歧視 劉柏君成第一位棒球女主審

2019-07-18 14:05

中職／比賽時間落落長 本季破紀錄無懸念

2019-07-18 07:00

中職／王建民調整投手成效佳 開啟經驗傳承典範

2019-07-17 07:00

日職／打點王、盜壘王夾攻 10勝難保新人王

2019-07-15 07:00

中職／劉基鴻風光披龍袍 還有高中大物更受矚目

2019-07-11 07:00

中職／桃猿若轉賣 王柏融未來返台將屬誰？

2019-07-09 07:00

日職／中村剛也400轟將達陣 下一位要再等5年

2019-07-09 07:00

日職／大限前洋將補強 巨人重投、阪神渴望豪打

2019-07-08 07:00

中職／猿隊選秀真有一套 第七輪傳奇可以期待

2019-07-03 07:00

中職／選秀風光落幕 桃猿務實、獅讓人霧裡看花

2019-07-02 07:00

日職／鈴木誠也淪戰犯 緒方難再躺著拿優勝

2019-07-02 07:00

日職／巨人牛棚走調 從上原的閃退開始引爆

2019-07-01 07:00

中職／4大潛水艇投手選秀 誰是下一個黃子鵬？

2019-06-27 07:00

中職／獅、兄弟急需補強 首選內外兼具的野手

2019-06-26 07:00

日職／令和元年交流戰 出現五大意外

2019-06-24 07:00

中職／從盲劍客到MVP身手 朱育賢人生逆轉勝

2019-06-24 07:00
看更多

熱門文章

勇士換血惦惦呷三碗公 可怕的變身即將展現

2019-07-23 07:00

NBA／自由市場15大遺珠 林書豪列最佳替補後衛

2019-07-23 09:45

NBA／鄧肯加入馬刺教練團 波波維奇：該回報了

2019-07-23 08:56

NBA／哈里斯、比爾退出 美國隊世界盃星光黯淡

2019-07-23 11:23

世界聽障羽賽／女雙復仇！ 中華隊球后組合奪金

2019-07-22 17:16

NBA／29隊已撒錢補強 僅剩老鷹有薪資空間

2019-07-22 17:18

中職／與職棒交流 廖敏雄：劉致榮比王柏融更特別

2019-07-22 17:56

MLB／前洋基捕手憶一朗 穿釘鞋在休息室熱身

2019-07-23 08:13

NBA／多名大咖換球隊 諾維茨基：瘋狂的夏天

2019-07-22 21:49

羽球／戴資穎轉戰日本公開賽 首輪先碰張蓓雯

2019-07-22 21:46

NBA／留比爾陷僵局 巫師強調不續約也不交易

2019-07-23 10:27

MLB／生涯與榮耀絕緣 穆帥：幸運進入名人堂

2019-07-22 18:41

羽球／奪冠背後有洋蔥 周天成兌現罹癌球迷承諾

2019-07-23 12:55

MLB／王維中連2天登板 對太空人中繼2局無失分

2019-07-23 11:19

MLB／雙城「三殺」洋基 大聯盟本季第二次

2019-07-23 09:40

NBA／球隊被小看 尼克新成員喊重返季後賽

2019-07-22 18:20

NBA／新球季充滿信心 唐西奇：我們會進季後賽

2019-07-23 11:02

中職／彭政閔929最終戰預售票 球迷要搶要快

2019-07-22 18:09

中職／上任二軍教頭半年多 高志綱心境大轉變

2019-07-22 18:30

世界聽障羽賽／超越5星等級 台灣主辦獲好評

2019-07-22 19:56

PGA／去年停車場大哭 勞瑞終奪英國公開賽冠軍

2019-07-23 00:02

日職／洋聯打擊排名不保 王柏融打席不夠將退出

2019-07-22 19:42

棒球／天母球場109上半年整修 向味全龍隊招手

2019-07-22 18:45

日職／千賀滉大做榜樣 育成球員成軟銀支柱

2019-07-23 07:00

網球／溫網遭罰上訴失敗 董事會不看好湯米奇改變

2019-07-22 21:41

日職／長打不足？呂明賜：王柏融是安打型

2019-07-23 00:10

NBA／超級球星齊聚大城市 唐斯直言更愛北大荒

2019-07-23 12:29

中職／林安可穿77號 530萬簽約金當「傑尼獅」

2019-07-23 14:45

MLB／不滿主場外野太遠 老虎外野手：是個笑話

2019-07-23 11:17

中職／盼複製大王模式 廖敏雄：職棒才能塑造大物

2019-07-22 21:18

NBA／快艇運動衫熱賣 有雷納德名句最搶手

2019-07-22 17:40

MLB／全聯盟第一隊 白襪加裝一、三壘側護網

2019-07-23 12:35

MLB／柯爾200K史上次快 艾瓦瑞茲打點破紀錄

2019-07-23 11:53

NBA／毀約馬刺、拒絕快艇 莫里斯：我的決定

2019-07-23 16:08

中職／班華德遭悍將攔胡 獅隊再找MLB資歷左投

2019-07-23 16:00

日本羽賽／廖蘇配無緣逆轉 戴資穎拚開胡

2019-07-23 14:56

棒球／率領大專明星隊 廖敏雄：對戰職棒當學習

2019-07-23 00:08

世泳賽／霍頓拒領獎抗議 孫楊：不尊重中國

2019-07-23 14:30

桌球／林昀儒勇奪冠軍返台 盼成為奧運國手

2019-07-22 20:19

棒球／東岸聯盟27日開打 地主綺麗珊瑚等八隊交戰

2019-07-23 10:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top