中職／明星賽得分最多 彭政閔告別秀紀錄一堆

2019-07-23 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



中職明星賽27、28日在新莊球場登場，中信兄弟隊40歲老將彭政閔生涯第19次、也是最後一次參賽，成為最大焦點。 聯合報系資料照 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

中職明星賽27、28日在新莊球場登場，中信兄弟隊40歲老將彭政閔生涯第19次、也是最後一次參賽，成為最大焦點；他不但是中職史上得分王，明星賽得分同樣排名第一，預料今年還可刷新一堆數字，打造更多「恰恰障礙」。

彭政閔從2001年菜鳥球季起，連續18年入選先發，參賽次數、連續年度都是中職紀錄，投手最多先發入選、連續年度都是統一獅隊潘威倫保有，分別只有七次、六次，不難想見彭政閔長年高人氣。

彭政閔27日確定連續19年先發出賽，到時年紀40歲355天，將是史上第五年長紀錄，前四人是曾智偵（44歲124天）、郭源治（42歲307天）、林仲秋（42歲294天）、劉義傳（41歲180天）。

中職明星賽今年分成中華隊、中職明星隊進行兩場對抗賽，彭政閔目前打席56、打數52、得分10、二壘打6、三振11全是紀錄保持人，安打17支落後王光輝兩支、打點11分落後林仲秋兩分，都排名史上第二 ，生涯最後兩場明星賽有機會超前。

彭政閔17日對富邦悍將之戰跑回兩分，生涯總得分達到1076分，超前張泰山一分，成為中職史上得分王（已達1078分），也是繼兩千安出爐後，本季第二項個人重大紀錄。

彭政閔本季出賽56場只有一轟，離生涯200轟紀錄還差九支，就看兄弟本季最後47戰，有沒有機會完成這項高難度目標。