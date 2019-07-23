中職／沒放棄投球 林安可盼未來以二刀流旅外

2019-07-23 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



「二刀流」林安可將以外野手展開中職生涯。 記者吳敏欣／攝影 分享 facebook

統一獅今天為年度選秀第一輪、第四順位挑進的林安可舉辦加盟記者會，「二刀流」的他雖然已經確認要先以外野手身分開啟中職生涯，但何時重拾投手角色仍倍受關注，領隊蘇泰安對於今年會不會就讓他上投手丘沒把話說死。

林安可明天就會向獅隊報到並體檢，後天正式踏入二軍；蘇泰安坦言，會讓他先從外野手開始，原因也是希望手臂獲得多點休息，經過防護員、教練群確認和評估狀況後，再來兼任投手，實現他「二刀流」的夢想，「我們不會去設限，當然今年就實行是難一點。」

林安可想嘗試中職近年來第一位「二刀流」的成功案例，他強調手臂狀態沒問題，也還是有投球的想法，未來若兼任投手，將不會放棄野手身分，「希望能投、打能平衡一下。」

在投入中職選秀之前，林安可一度有望旅外，他表示先前有國外球團在觀察投球，自己也比較喜歡當投手；如今確定進入中職，不排除未來取得旅外自由球員身分後，以「二刀流」重新圓夢，「先在這表現好，再往更好的目標前進。」

林安可前一次站外野出賽是去年U23世界盃，當時也在打擊上有不錯的發揮，現在要先以打者角色挑戰中職，最想對決的投手是猿隊的黃子鵬，「他是（文化大學）學長，選秀後就有跟他說想對決。」

從小在台南長大的他，兒時的偶像正是統一獅本土王牌潘威倫，長大後更欣賞郭泓志，「我們都是左投，而且他手臂開那麼多次刀，敬佩他的精神。」