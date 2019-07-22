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中職／盼複製大王模式 廖敏雄：職棒才能塑造大物

2019-07-22 21:18中央社 台北22日電

2019年中華職棒二軍交流盃賽29日將開打，文化大學棒球隊總教練廖敏雄（左2）表...
2019年中華職棒二軍交流盃賽29日將開打，文化大學棒球隊總教練廖敏雄（左2）表示，希望複製培養朱育賢和王柏融的模式，也直言「職棒環境才能塑造出大物」。 中央社
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「中華職棒二軍交流盃賽」29日開打，文化大學棒球隊總教練廖敏雄表示，大學是累積的階段，希望複製培養朱育賢王柏融的模式，也直言「職棒環境才能塑造出大物」。

「中華職棒二軍交流盃賽」29日開打，此次總計7隊參賽，包括中華職棒二軍4隊、業餘興富發成棒隊，以及大學明星隊2隊。大學明星隊之中，一隊是以文化大學棒球隊為主體的HOPE STAR隊，由廖敏雄領軍；另一隊是以開南大學棒球隊為主體的FUTURE STAR隊，總教練為郭李建夫。

文化大學近年培養出許多職棒好手，包括今年旅日發展的火腿隊野手王柏融、Lamigo桃猿隊強打者朱育賢。廖敏雄表示，球員都很有潛力，但是大學這樣的環境，沒辦法培養出真正大物選手。

廖敏雄解釋，朱育賢和王柏融在大學階段，其實也看不出他們能夠在職棒打的這麼好，大學的訓練是一種累積，在大學階段做足努力，進到職棒環境，有觀眾、有張力、有更細緻和完整的訓練，「才能夠創造出大物球員」。

廖敏雄表示，這些年在大學隊執教，不斷觀察畢業進到職棒的校友，調整大學隊的訓練，就是希望可以成功複製朱育賢和王柏融的培養模式，「我一直相信有大運動量才可以培養出頂尖的球員」。

今年季中選秀首輪被統一獅選進的投打二刀林安可、被桃猿隊選進的投手蘇俊璋，以及第2輪被味全龍選進的李凱威、第3輪被味全選進的野手郭天信等人，都來自文化。

林安可將於明天舉行加盟記者會，加入球隊後先以野手身份出賽，廖敏雄直言：「他本來就是打擊天份很好的球員」，先以野手身份出賽， 也能夠讓他在最快的時間內上到一軍。

朱育賢王柏融棒球
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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