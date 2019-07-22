高手在民間 中職二軍交流賽29日開打

2019-07-22 20:45 台灣醒報 記者鄭吉峻╱台北報導



「高手在民間！」中華職棒二軍交流盃賽29日將於斗六棒球場火熱開打，中華職棒聯盟會長吳志揚表示，業餘球隊有非常多的好手值得與二軍切磋；LAMIGO教練杜正文也認為，藉由這項交流賽，能看到自己不足的地方，也讓的選手有不同的啟發，相信交流賽對所有的選手都是一個很好的經驗。

參賽隊伍的教練代表一同出席22日舉辦的記者會，為交流盃賽揭開序幕。在為期一週的賽事中，將由中職二軍4支隊伍、台北市興富發棒球隊、大專明星HOPE STAR及大專明星FUTURE STAR進行交流賽，中華職棒大聯盟期待透過短期盃賽，達到職棒、大專棒球、業餘成棒三方交流的效果。

高手在民間

中華職棒聯盟會長吳志揚表示「高手在民間」，業餘球隊有非常多的好手值得與二軍切磋，大專棒球對裡也有許多明日之星，有些有機會加入中華職棒，為中職國家隊的選才厚植人才庫，此時辦理7支隊伍的交流賽，相信對各方都有幫助。

「近幾年一直期待能銜接棒球業餘與職業聯盟，也希望能藉由公益活動，帶領小朋友、老人及身心障礙人士與棒球選手互動」台北市政府體育局局長李再立說，讓棒球除了競技以外，更能成為生活及公益的一部分。台北市政府未來將扮演好夥伴關係，當一位中職「忠實的支持者」。

藉由比賽看見不足

中信兄弟教練、農場主管丘昌榮表示，未來如果能持續辦理這樣的比賽，對職業與業餘的交流是一項很大的助益，能讓教練知道球員在面對不同的比賽形態中，在適應及反應上有多一些參考。LAMIGO教練杜正文也認為，藉由這項交流賽，能看到自己不足的地方，也讓的選手有不同的啟發，相信交流賽對所有的選手都是一個很好的經驗。

「業餘與職棒的交流非常少，雙方一直有對立的感覺。」台北市興富發棒球隊教練呂明賜說，這次的比賽能為業餘球隊增廣見聞，包括技術及心理層面，都能夠藉著此次比賽更加進步。賽事將從7月22日一路打到8月4日產生冠軍，共7天14場比賽，無法到場的球迷可透過MOMO TV及CPBL TV收看精彩賽事。

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