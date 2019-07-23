日職／千賀滉大做榜樣 育成球員成軟銀支柱

軟銀昨晚靠著長谷川勇也在6局上的逆轉2分砲，以2分差擊敗樂天，中止最近的6連敗。如果是今年季中才開始看日職的球迷一定會對軟銀現在的陣容感到有些許陌生，過去幾年的主力戰將如柳田悠岐、中村晃、東浜巨、川島慶三、范登賀克(Rick van den Hurk)、中田賢一、岩嵜翔、薩法提(Dennis Sarfate)等人目前都因傷而不在隊上，一軍名單中有不少近幾年上場機會較少，或是才剛進職棒一兩年，以及選秀順位不高，甚至是育成身份入團的年輕球員。

就是這些球員讓軟銀本季仍具強大的競爭力，在5月底一度面臨可能脫離前段班的情形後，逆勢高飛奪下交流戰優勝，也使得軟銀即使歷經本季最多的這波6連敗，但憑藉著之前累積下來的貯金(勝多於敗場數)，上週結束還是以3場勝差暫居洋聯龍頭。

軟銀目前一軍有多位育成出身球員，直接撐起球隊的戰績。 福耳攝影 分享 facebook

昨晚的英雄長谷川便是其中一人，長谷川在13年球季達到生涯高峰，該季以3成41打擊率及198支安打拿下打擊、安打雙冠王及最佳九人，但近三年因傷勢及新人崛起等影響，上場時間銳減，本季至今也只出賽4場，不過在關鍵時刻仍發揮老將價值，一棒止住球隊連敗，也延續自己每季都有全壘打的紀錄。

年輕球員則是軟銀能維持戰績的主要因素，長谷川専修大學的學弟，17年以第二指名被選進的高橋礼，在去年後半段上一軍後就有不錯的表現，還入選日本國家武士隊，本季至今仍維持穩定的投球內容，目前以8勝在洋聯勝投榜上排第三，是軟銀戰績能維持在前段班的關鍵人物；牛棚中更是有好幾位年輕投手，他們在過去幾年並沒有太多在一軍出賽的機會，也或許是職棒一二年級生而已，但對於軟銀今年的牛棚戰力貢獻很大。

職棒二年級生的高橋礼，本季已奪下8勝，為洋聯第三。 福耳攝影 分享 facebook

身高逼近2米的椎野新與高橋同樣是17年進入職棒，但是較低的第4順位，他本季已登板24場，防禦率只有2.70，還有7個中繼點；同梯還有在7月初首度升上一軍的田浦文丸，田浦上一軍後出賽4場，投了6局只被打出1支安打，另有5次三振，有望能成為軟銀後半段牛棚的新戰力；15年的第一指名高橋純平，磨練了3年後終於看到成果，今年在一軍已出賽19場，不但拿到生涯首勝，防禦率也只有1.4，目前成績是2勝5個中繼點；去年的第一指名新人甲斐野央就不用說了，不但創下新人連續登板無失分紀錄，還在森唯斗休養期間暫代終結者工作，防禦率2.55、15個中繼點、8個救援成功，是軟銀牛棚今年的主力戰將，同梯的泉圭輔雖然現在不在一軍，但也有不錯的表現。

除了這些被選進職棒的年輕正式球員之外，軟銀強大的育成農場也在今年再度展現其價值，過去幾年軟銀已有多位育成出身球員成為球隊主力，目前陣中最有名的當然就是千賀滉大，千賀本季不但投出個人最快球速161公里，防禦率2.19、9場勝投、7成5的勝率、146次奪三振及優質先發(QS)場次等，都是洋聯前三名，是軟銀的第一戰將；再來就是捕手甲斐拓也，他與千賀同為10年梯的育成球員，在17年成為主力捕手，連兩年獲得金手套獎，是目前洋聯唯二達到規定打席數的捕手，今年打擊方面有明顯進步，2成52的打擊率、9轟及7次盜壘(對，你沒看錯)已是生涯新高，其餘打擊數據也可望刷新個人紀錄，多少也彌補了一點強打隊友不在的火力缺口。

千賀滉大是育成球員中的佼佼者，從2016年正式擔任軟銀主力先發以來一直有著超高勝率，近4季戰績至今是47勝17敗！ 擷圖自維基百科／Sakuraikubuki攝影 分享 facebook

軟銀現在的一軍陣容還有許多名育成出身的球員，先發輪值中的大竹耕太郎是17年育成第4順位，本季先發15場僅次於千賀，也有5勝的成績；早千賀及甲斐兩年進入職棒的二保旭，是08年育成第二指名，今年出賽先發4場為個人先發場次新高，也拿下1勝，防禦率是2.08；雖然是09年第二指名被選進，但因傷在育成農場待了4年，今年季初才又被升為正式球員的川原弘之，本季也中繼登板19場，防禦率只有2.66；有21個中繼點的古巴強力中繼左投莫伊內洛(Livan Moinelo)，雖是洋將，但17年是以育成球員身份加入日職。

甲斐拓也(左)是軟銀育成球員成功的代表，今年的打擊也進步不少。 福耳攝影 分享 facebook

野手方面則有與千賀、甲斐同梯，這兩年漸成球隊主力的牧原大成，還有11年育成第一指名的釜元豪，前三季都只有個位數出賽場數，今年因外野缺人而獲得大量出賽機會，雖然打擊無法跟正規主力相比，但也有4轟、10盜壘的成績，另一名育成出身球員是周東佑京，他是17年育成第二指名，本季首次上一軍，主要以代跑及防守為主，他去年在二軍跑出27次盜壘，是速度飛快的腿哥，今年在一軍的99個打席中只打出18支安打，上壘率也不到2成5，但已跑出16次盜壘，在洋聯排第五，雖然幾乎都是在代跑時跑出的，還是很難想像如果有跟其他人一樣多的打席數，到底會有多少次的盜壘成功。