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中職／彭政閔929最終戰預售票 球迷要搶要快

2019-07-22 18:09聯合報 記者藍宗標╱即時報導

兄弟今天釋出彭政閔929最終戰預售票訊息，24日起會員優先購票，29日全面開賣，...
兄弟今天釋出彭政閔929最終戰預售票訊息，24日起會員優先購票，29日全面開賣，球迷要搶要快。 聯合報系資料照 記者劉學聖／攝影
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中信兄弟隊「恰恰」彭政閔今年將結束中職生涯19年，9月29日台中洲際球場對富邦悍將之戰也是最後一戰，預料將出現一票難求的盛況，達成兩萬人爆滿場面，兄弟今天釋出預售票訊息，球迷要搶要快。

兄弟今天公布購票相關資料，24日起會員優先購票，29日全面開賣。

針對「CHIAllenge」彭政閔引退賽，兄弟球團宣布購票方式全文如下：

9月28日（周六）、29日（周日）在台中洲際球場進行的主場賽事，將是彭政閔今年度例行賽最後出賽，歡迎球迷朋友踴躍進場，和這位於中華職棒奮戰19年的「中職先生」一同戰完最後一役。

票務方面，票價分為「內野熱區」、「內野一般區」、「外野票」三種，不分全票、半票。因引退賽屬特定主題日賽事活動，故皆加值「523（我，23）元」，進場球迷可憑票根領取「彭政閔引退紀念T恤一件，且特別設計紀念票根供球迷收藏，喜愛恰恰的球迷朋友千萬不能錯過囉。

此次皆採於「中信兄弟售票網」網路購票，不開放超商機台購票。7月24日上午10點將開放2019 洲際季票會員優先購票，25日上午10點開放2019猛象會及艾樂粉會會員優先購票，26日上午10點開放2019親子象會員優先購票，以上會員皆為每人每場限購4張門票。

7月26日下午5點則開放中信兄弟聯名卡（邀約制）購票，每人每卡限購兩張門票；29日中午12點半起全面開放售票，每筆訂單限購 4 張。其中 7月24到26日期間擁有優先購票資格的球迷，僅提供「電腦版」購票，手機版無法訂票，購票時請多加留意。

兄弟表示，歡迎球迷購買預售票，減少現場排隊購票時間，完整訊息可上「中信兄弟官方網站」及官方臉書粉絲專頁「兄弟 Fans Club」。

彭政閔中信兄弟中職
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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