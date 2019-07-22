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日職／旅日曾因壓力驚醒 呂明賜還是看好王柏融

2019-07-22 16:52聯合報 記者藍宗標╱即時報導

台北興富發棒球隊總教練呂明賜（左）曾有4年旅日經驗，看好王柏融的打擊實力。記者藍...
台北興富發棒球隊總教練呂明賜（左）曾有4年旅日經驗，看好王柏融的打擊實力。記者藍宗標／攝影
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旅日好手王柏融因傷降到二軍，目前處於休養狀態，昔日旅日名將、台北興富發棒球隊總教練呂明賜看好這位新生代好手的打擊實力，他說：「王柏融是安打型球員，不必在意有多少長打，打擊率超過3成一定沒問題。」

南韓職棒退役球星李承燁昨天談到王柏融，希望他以台灣球員的自尊心打球；呂明賜曾在1988到91年效力日職巨人隊（88年16轟最多），他認為想法不必太崇高，這樣會給自己太大壓力，「有多少實力做多少」就OK。

王柏融本季出賽69場，目前打擊率2成81在太平洋聯盟排名12，全壘打3支、打點32分，長打率3成64。

呂明賜表示，王柏融有選球天分，手腕運用也很好，出棒短又快，打擊型態以安打為主，不必一味追求全壘打。

他說：「王柏融不是力量型球員，但揮棒速度快，只要擊球點掌握很好，開轟也沒有太大問題。」

呂明賜1988年以業餘球員身分直接加入巨人隊，認為王柏融先有中職四個球季的經驗再旅日，過去持續比賽的經驗，對融入日職環境很有幫助，「四成打者很難找，以他的資質，打擊一定會上來。」

呂明賜希望外界不要一直給王柏融壓力，他以過來人的經驗指出，在日本打球時，壓力大到晚上睡覺還會驚醒，從東京到客場比賽，半夜都會想著對誰比賽，外人很難想像這種感覺。

王柏融呂明賜
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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