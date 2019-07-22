中職／二軍對抗業餘 呂明賜：過去曾經對立

2019-07-22 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



中華職棒二軍交流盃賽29日開打，七隊教練一起亮相造勢。記者藍宗標／攝影 分享 facebook

「中華職棒二軍交流盃賽」7月29日在斗六球場開打，由中職二軍4隊、台北市興富發棒球隊、大專明星HOPE STAR、大專明星FUTURE STAR進行14場比賽，將於8月4日落幕。

統一獅隊二軍總教練高志綱表示，二軍球員需要更多比賽經驗，不只要追前面學長，也要和未來可能加入職棒的選手競爭，因為後面一直有人在追他們，希望這些年輕球員透過這項比賽提高競爭力。

這七支參賽球隊分為A組Lamigo桃猿二軍、統一獅二軍、中信兄弟二軍、富邦悍將二軍，B組台北市興富發棒球隊、大專明星HOPE STAR、大專明星FUTURE STAR，同組球隊不交手，由A組職棒二軍、B組業餘及大專明星隊進行預賽，排名前4名球隊晉級8月4日季軍戰、冠軍戰。

大專明星HOPE STAR由文化大學棒球隊廖敏雄領軍，FUTURE STAR由開南大學棒球隊總教練郭李建夫帶隊，台北市興富發棒球隊則由呂明賜率隊。

呂明賜表示，過去職棒、業餘處於對立狀態，這次交流非常好，可讓業餘球員增廣見聞，技術、心理都會成長進步。

廖敏雄說，到文大任教10年，首次和中職二軍交流，這次定義「學習比賽」，希望球員做好準備，好好和職棒二軍對抗。