MLB／大谷又對菊池敲長打 本季對戰打擊率破4成

2019-07-22 10:28 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



大谷再從學長菊池手中敲出長打。 美聯社 分享 facebook

水手本季最後一次和天使交手，也是菊池雄星和高中學弟大谷翔平今年最後一次對決，前兩打席菊池成功收拾花卷東高校後輩，五局上卻被敲出二壘安打，最後菊池就帶著五局失七分的成績，吞下本季第七敗，水手以3：9敗陣。

菊池雄星今天被敲九支安打，二局上普荷斯（Albert Pujols）的陽春砲讓他丟掉第一分，四局上又被天使得到四分大局，其中包含古德溫（Brian Goodwin）所敲的一發兩分彈，五局上面對的首名打者就是大谷翔平，前面被三振、滾地球出局解決的他，這次敲出中外野二壘安打，開啟這個半局兩分攻勢。

大谷翔平今年總共和菊池雄星對決七打數，敲出三支安打，包含二壘安打和全壘打各一，對戰打擊率為4成29居上風，另有一個保送和兩次三振。

雖然水手和天使同敲12支安打，但得點圈打擊率僅10支2，前面六局更是一分難求，無力提供菊池雄星分數支援，近一個月無緣勝投的他，勝場數停止在四勝，防禦率5.37也不算出色。

天使球星楚奧特（Mike Trout）從大腿緊繃的危機解除後，手感依舊維持高檔，今天七局上揮出陽春全壘打，連續兩天開轟，本季累積32轟占據美聯全壘打王。