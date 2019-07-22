親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
籃球
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
台將征戰日職
綜合
路跑

真的分了！宋仲基與宋慧喬離婚正式生效 結束1年8個月婚姻

影／酒駕女2度360度迴轉衝撞人群 民嗆警：為何不開槍

運動筆記【賽事】2019 全國 EMBA 馬拉松，不見不散一起跑的日誌
健行筆記月眉坑瀑布.五峰旗瀑布【秘境+熱點 礁溪真是人間樂土】熊野古道(近露王子--本宮大社)
NBA2019夏季聯賽- 灰熊 vs. 灰狼 (7月16日)2019夏季聯賽- 灰狼 vs. 籃網 (7月15日)

MLB／大谷又對菊池敲長打 本季對戰打擊率破4成

2019-07-22 10:28聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

大谷再從學長菊池手中敲出長打。 美聯社
大谷再從學長菊池手中敲出長打。 美聯社
分享

水手本季最後一次和天使交手，也是菊池雄星和高中學弟大谷翔平今年最後一次對決，前兩打席菊池成功收拾花卷東高校後輩，五局上卻被敲出二壘安打，最後菊池就帶著五局失七分的成績，吞下本季第七敗，水手以3：9敗陣。

菊池雄星今天被敲九支安打，二局上普荷斯（Albert Pujols）的陽春砲讓他丟掉第一分，四局上又被天使得到四分大局，其中包含古德溫（Brian Goodwin）所敲的一發兩分彈，五局上面對的首名打者就是大谷翔平，前面被三振、滾地球出局解決的他，這次敲出中外野二壘安打，開啟這個半局兩分攻勢。

大谷翔平今年總共和菊池雄星對決七打數，敲出三支安打，包含二壘安打和全壘打各一，對戰打擊率為4成29居上風，另有一個保送和兩次三振。

雖然水手和天使同敲12支安打，但得點圈打擊率僅10支2，前面六局更是一分難求，無力提供菊池雄星分數支援，近一個月無緣勝投的他，勝場數停止在四勝，防禦率5.37也不算出色。

天使球星楚奧特（Mike Trout）從大腿緊繃的危機解除後，手感依舊維持高檔，今天七局上揮出陽春全壘打，連續兩天開轟，本季累積32轟占據美聯全壘打王。

天使水手
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

日職／洋聯新人王之爭 甲斐野央對決高橋礼

2019-07-22 07:00

中職／蘇緯達滿貫砲 象轟16分完封獅

2019-07-21 23:39

中職／王溢正第9勝 遙指勝投王

2019-07-21 23:37

中職／9勝終於超過索沙 王溢正：沒想過勝投王

2019-07-21 21:58

中職／猿隊3連戰橫掃悍將 王溢正9勝獨霸全聯盟

2019-07-21 21:14

中職／蘇緯達滿貫砲、岳東華首轟 兄弟16：0轟垮獅

2019-07-21 20:42

中職／林柏佑生涯唯一經典賽 可惜錯過對決李承燁

2019-07-21 19:44

中職／潘威倫挨2轟含滿貫砲 7度挑戰141勝失敗

2019-07-21 18:52

中職／李承燁鼓勵王柏融 帶著台灣球員自尊打球

2019-07-21 18:24

夏季甲子園 ／令和怪物二刀流 佐佐木21K還開轟

2019-07-21 17:08

中職／李承燁16年「熱心」提醒 鄭兆行沒忘記

2019-07-21 16:49

中職／洪一中猛誇李承燁帥 南韓國民打者很歹勢

2019-07-21 16:23

中職／明星賽全壘打大賽、技術挑戰賽名單確認

2019-07-21 14:41

中職／王鏡銘缺席明星賽 吳昇峰確定遞補參賽

2019-07-21 14:22

中職／廖乙忠撐8局生涯首勝 兄弟火力屠獅

2019-07-21 00:26

中職／暴力猿耍悍將 李茲8勝並列勝投王

2019-07-21 00:19

中職／兄弟火力大放送 廖乙忠拿到首勝

2019-07-20 20:33

中職／林立、余德龍猛打賞 猿隊8:3勝悍將

2019-07-20 20:28

中職／韓職「國民女神」安芝儇 秀逆天長腿開球

2019-07-20 18:09

中職／潘威倫周日再先發 第7度挑戰141勝

2019-07-20 16:07

台灣之光！無懼性別歧視 劉柏君成第一位棒球女主審

2019-07-18 14:05

中職／比賽時間落落長 本季破紀錄無懸念

2019-07-18 07:00

中職／王建民調整投手成效佳 開啟經驗傳承典範

2019-07-17 07:00

日職／打點王、盜壘王夾攻 10勝難保新人王

2019-07-15 07:00

中職／劉基鴻風光披龍袍 還有高中大物更受矚目

2019-07-11 07:00

中職／桃猿若轉賣 王柏融未來返台將屬誰？

2019-07-09 07:00

日職／中村剛也400轟將達陣 下一位要再等5年

2019-07-09 07:00

日職／大限前洋將補強 巨人重投、阪神渴望豪打

2019-07-08 07:00

中職／猿隊選秀真有一套 第七輪傳奇可以期待

2019-07-03 07:00

中職／選秀風光落幕 桃猿務實、獅讓人霧裡看花

2019-07-02 07:00

日職／鈴木誠也淪戰犯 緒方難再躺著拿優勝

2019-07-02 07:00

日職／巨人牛棚走調 從上原的閃退開始引爆

2019-07-01 07:00

中職／4大潛水艇投手選秀 誰是下一個黃子鵬？

2019-06-27 07:00

中職／獅、兄弟急需補強 首選內外兼具的野手

2019-06-26 07:00

日職／令和元年交流戰 出現五大意外

2019-06-24 07:00

中職／從盲劍客到MVP身手 朱育賢人生逆轉勝

2019-06-24 07:00

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

印尼羽賽／力退丹麥新星 周天成奪超級1000首冠

2019-07-21 19:59

NBA／談76人陣容重組 哈里斯：我們是東區最強

2019-07-21 17:45

NBA／麥凱倫、葛登退世界盃 美國大名單剩16人

2019-07-21 10:52

NBA／老湯普森：看好柯瑞挑戰單季500顆3分球

2019-07-21 17:30

桌球／T2鑽石賽 林昀儒速退前球王樊振東奪冠

2019-07-21 22:05

NBA／莫里斯毀約非起頭 馬刺、尼克早不合

2019-07-21 15:07

2019瓊斯盃 男籃賽程與最新戰況

2019-07-21 21:05

NBA／芝加哥是籃球聖地 AD：未來考慮回鄉打球

2019-07-21 16:00

瓊斯盃／歸化人選？ 胡瓏貿：別再提戴維斯

2019-07-21 22:58

瓊斯盃／最後兩分鐘當機 中華藍6分不敵南韓

2019-07-21 20:59

瓊斯盃／緊咬比數落敗 中華白獲菲律賓肯定

2019-07-21 19:34

瓊斯盃／中華隊歸化洋將仍無解 練兵失良機

2019-07-21 15:31

瓊斯盃／胡瓏貿客串翻譯 翻這段話好尷尬

2019-07-21 22:31

從洋基到皇家峰迴路轉 阿甘、建仔命運大不同

2019-07-22 07:00

NBA／與雷納德為敵 格林：洛城內戰會很有趣

2019-07-21 10:35

中職／李承燁鼓勵王柏融 帶著台灣球員自尊打球

2019-07-21 18:24

桌球／T2鑽石賽馬來西亞站 林昀儒男單爭冠

2019-07-21 14:07

瓊斯盃／高強度洗禮 譚傑龍：全方面都有弱點

2019-07-21 17:48

NBA／回應與保羅不合傳聞 哈登：都是假新聞

2019-07-21 14:30

印尼羽賽／不受誤判影響 周天成：我能決定態度

2019-07-21 23:30

NBA／小加索拚世界盃 加索兄弟放眼東奧合體

2019-07-21 11:13

NBA／馬刺人事異動 布福德卸下總經理職務

2019-07-21 17:00

瓊斯盃／吳永盛投CBA選秀 黃金世代給建言

2019-07-21 21:02

俄羅斯羽賽／白馭珀宰頭號種子 暌違4年捧冠

2019-07-21 11:35

籃球／自己的籃球自己救 籃協推SBL擴編

2019-07-21 18:47

瓊斯盃／中華藍輸韓 劉錚：台籃最艱難時刻

2019-07-21 23:32

中職／洪一中猛誇李承燁帥 南韓國民打者很歹勢

2019-07-21 16:23

中職／李承燁16年「熱心」提醒 鄭兆行沒忘記

2019-07-21 16:49

中職／明星賽全壘打大賽、技術挑戰賽名單確認

2019-07-21 14:41

夏季甲子園 ／令和怪物二刀流 佐佐木21K還開轟

2019-07-21 17:08

桌球／T2鑽石賽林昀儒勝前球王 馬來西亞抱冠

2019-07-21 23:35

MLB／王維中1.2局中繼 中斷連6場沒掉分

2019-07-22 08:21

中職／王鏡銘缺席明星賽 吳昇峰確定遞補參賽

2019-07-21 14:22

中職／潘威倫挨2轟含滿貫砲 7度挑戰141勝失敗

2019-07-21 18:52

英國公開賽／比下伍茲 愛爾蘭黑馬破前3輪紀錄

2019-07-21 11:27

網球／亞洲首位名人堂 李娜引金句勉勵後進

2019-07-21 12:17

MLB／陳偉殷生日登板2局 失1分下修防禦率

2019-07-22 07:56

中職／蘇緯達滿貫砲、岳東華首轟 兄弟16：0轟垮獅

2019-07-21 20:42

俄羅斯羽賽／終結冠軍荒 白馭珀：還是要檢討

2019-07-21 14:02

中職／蘇緯達滿貫砲 象轟16分完封獅

2019-07-21 23:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top