MLB／王維中1.2局中繼 中斷連6場沒掉分

2019-07-22 08:21 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



休息兩天，王維中在運動家和雙城四連戰的最終場再度登板，雖然四局下幫忙解決先發投手留下的危機，下一局續投卻掉分，總計1.2局投球掉1分，所屬的運動家雖然後來居上，卻在九局下被再見，以6：7惜敗。

運動家先發投手梅格登（Daniel Mengden）壓不住陣腳，只撐3.1局就失4分退場，而且一、二壘上還有他保送上壘的兩位跑者，王維中接下止血任務，一上場用三振和飛球出局解除危機。

王維中五局下卻挨打失分，讓雙城前三名打者串聯安打，其中亞德里安薩（Ehire Adrianza）的一棒造成失分；在教練喊出暫停後，王維中依舊投出保送，所幸滿壘危機，先製造一壘方向滾地球形成雙殺，接下來再一個飛球出局，都沒有形成失分，將傷害降至最低。

總計王維中此役30球，有18球是好球，被敲三支安打，有一個保送和一次三振，失一分中斷連六場掛蛋，目前防禦率1.80。

運動家雖然五局上開始進帳分數，並在八局上追平、逆轉，不過九局下卻守不住一分領先，先是讓亞德里安薩用三壘安打幫雙城追平比數，兩出局後，首局曾敲出三分砲的凱普勒（Max Kepler）補上再見安打，將系列賽扳成平手收場。