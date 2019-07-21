中職／9勝終於超過索沙 王溢正：沒想過勝投王

2019-07-21 21:58 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



Lamigo桃猿隊左投王溢正今天在桃園球場先發六局，被揮出七支安打、失兩分，奪下本季第九勝，獨居全聯盟最多勝投手，幫助猿隊11：3擊敗富邦悍將隊，他說：「對勝投王沒什麼想法，贏球不只靠投手，還要隊友得分、守成才有辦法，可遇不可求，一切順其自然。」

王溢正前四局讓悍將隊掛零，五局上失兩分，當時猿隊已經8：2領先，他用95球完成六局任務，以優質內容奪勝，獲選單場MVP。

猿隊總教練洪一中表示，王溢正投球內容OK，這場比賽變化球投得較多。

王溢正本季戰績升至9勝2敗、防禦率4.50，他說：「之前對戰悍將隊時，直球被掌握較好，今天投球換了一些模式，在主場投球也不一定占優勢，要看當天身體狀況。」

王溢正2015年11勝是個人單季最佳紀錄，接下來三個球季分別七勝、九勝、八勝，今年勝投進度明顯超前，生涯累積54勝，他說：「投到下半季，局數已經不少，更要專注一些小東西。」

至於什麼「小東西」，王溢正保密未公開，強調還是隊友比較重要，「如果他們不打，自己就沒這麼好丟。」