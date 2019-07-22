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日職／洋聯新人王之爭 甲斐野央對決高橋礼

2019-07-22 07:00Hiyan

繼上週的中央聯盟新人王戰情介紹之後，本週將為各位球迷分析2019年太平洋聯盟新人王之爭，幾名現階段呼聲最高的選手。

中央聯盟的近本光司（阪神虎）、村上宗隆（養樂多燕子）有可能以「盜壘王」以及「打點王」頭銜夾攻床田寬樹（廣島鯉魚）、上茶谷大河（橫濱DeNA）兩名10勝投手，最終打者勝出的機會高出許多。相較之下，今年的太平洋聯盟明顯缺乏超級打者，投手的贏面居高。尤其是同樣來自軟銀的甲斐野央、高橋礼將演出同隊投手相爭的局面。

甲斐野央目前出賽37場，投出1勝14次中繼成功7次救援成功、防禦率2.62，雖然恐難有任何一座投手個人獎護身，不過可望近期內達成新人球季的10中繼10救援，甚至依照未來軟銀的投手佈局以及傷兵歸隊的狀況而定，20中繼20救援都不是沒有可能。

甲斐野央之所以在第一年就有如此豐富的角色任務，主要與軟銀投手的傷兵問題有關。2017年洋聯最佳中繼投手岩嵜翔以及王牌守護神薩法堤（Dennis Sarfate）至今還在養傷，去年表現出色的加治屋蓮也在「苦操」之後球威以及穩定度都大幅退步，就連去年的救援王森唯斗都在6月中旬之後受傷，導致甲斐野央必須扮演名符其實的「救火隊」。對於一名才22歲的菜鳥投手而言，能夠在剛進職棒就有這樣豐富的角色定位，相信會對他未來的經驗值帶來極大的幫助，未來絕對也將會是軟銀教練團全力栽培的守護神人選。

相較於速球派的甲斐野央，與他同隊的高橋礼則是一名以快慢交替運用取勝的下勾投手。2017年選秀第2指名入團的高橋礼，今年還保有新人王競選資格，他在去年季後賽表現令人眼睛為之一亮，並入選年底日美野球對抗賽「SAMURAI JAPAN」的一員，今年的躍進原本就受到期待，還被稱為「令和第一潛水艇」，不過進步幅度卻超出不少人的預期。

本季高橋礼出賽13場比賽，拿下8勝2敗、防禦率3.11的亮眼成績，8勝在洋聯僅次於日本火腿隊的有原航平（10勝）、以及隊友千賀滉大（9勝）。如果能夠達到10勝，甚至獲得勝投王獎項，自然會讓高橋礼勝出的機會大大加分。

高橋礼的潛水艇式投法壓制力十足，在去年的季後賽大顯身手，連稻葉篤紀監督都看好而把...
高橋礼的潛水艇式投法壓制力十足，在去年的季後賽大顯身手，連稻葉篤紀監督都看好而把他徵召到日本國家隊，果然今年球就大顯身手，很有機會拿下洋聯新人王。 擷圖自維基百科／本郷玲攝影
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日本職棒上一次獲得勝投王的新人王得主，已經要回溯到1999年的「平成怪物」松坂大輔，當年他奪下16勝。另外值得一提的是中央聯盟的上原浩治更猛，一舉獲得20勝，使得兩聯盟的新人王都是勝投王得主。松坂大輔與上原浩治共同創下了一個超級新人的年代，兩人後來也都赴美發展，並肩成為日職史上的傳奇球星。

洋聯自從2017年西武內野手源田壯亮終結連續17年由投手獨佔新人王之後，去年由樂天金鷲隊外野手田中和基蟬聯。不過與央聯相反，今年在洋聯反而是野手突圍的難度頗高，目前較有希望的只有辰己涼介（樂天金鷲）以及中川圭太（歐力士猛牛）。

辰己涼介是去年底樂天的選秀第一指名選手，在樂天監督平石洋介的栽培之下出賽70場，繳出0.238打擊率、2支全壘打、9次盜壘成功的成績，想要複製去年田中和基竄起的模式，還需要多加油。有PL學園「最後職棒選手」之稱的中川圭太在跨聯盟交流戰拿下打擊王，成為史上新人第一人而聲名大噪，不過進入7月之後狀況下滑，目前累積成績0.297打擊率、1支全壘打、21分打點，缺乏特殊亮點是主要問題。

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。

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