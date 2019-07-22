日職／洋聯新人王之爭 甲斐野央對決高橋礼

繼上週的中央聯盟新人王戰情介紹之後，本週將為各位球迷分析2019年太平洋聯盟新人王之爭，幾名現階段呼聲最高的選手。

中央聯盟的近本光司（阪神虎）、村上宗隆（養樂多燕子）有可能以「盜壘王」以及「打點王」頭銜夾攻床田寬樹（廣島鯉魚）、上茶谷大河（橫濱DeNA）兩名10勝投手，最終打者勝出的機會高出許多。相較之下，今年的太平洋聯盟明顯缺乏超級打者，投手的贏面居高。尤其是同樣來自軟銀的甲斐野央、高橋礼將演出同隊投手相爭的局面。

甲斐野央目前出賽37場，投出1勝14次中繼成功7次救援成功、防禦率2.62，雖然恐難有任何一座投手個人獎護身，不過可望近期內達成新人球季的10中繼10救援，甚至依照未來軟銀的投手佈局以及傷兵歸隊的狀況而定，20中繼20救援都不是沒有可能。

甲斐野央之所以在第一年就有如此豐富的角色任務，主要與軟銀投手的傷兵問題有關。2017年洋聯最佳中繼投手岩嵜翔以及王牌守護神薩法堤（Dennis Sarfate）至今還在養傷，去年表現出色的加治屋蓮也在「苦操」之後球威以及穩定度都大幅退步，就連去年的救援王森唯斗都在6月中旬之後受傷，導致甲斐野央必須扮演名符其實的「救火隊」。對於一名才22歲的菜鳥投手而言，能夠在剛進職棒就有這樣豐富的角色定位，相信會對他未來的經驗值帶來極大的幫助，未來絕對也將會是軟銀教練團全力栽培的守護神人選。

相較於速球派的甲斐野央，與他同隊的高橋礼則是一名以快慢交替運用取勝的下勾投手。2017年選秀第2指名入團的高橋礼，今年還保有新人王競選資格，他在去年季後賽表現令人眼睛為之一亮，並入選年底日美野球對抗賽「SAMURAI JAPAN」的一員，今年的躍進原本就受到期待，還被稱為「令和第一潛水艇」，不過進步幅度卻超出不少人的預期。

本季高橋礼出賽13場比賽，拿下8勝2敗、防禦率3.11的亮眼成績，8勝在洋聯僅次於日本火腿隊的有原航平（10勝）、以及隊友千賀滉大（9勝）。如果能夠達到10勝，甚至獲得勝投王獎項，自然會讓高橋礼勝出的機會大大加分。

高橋礼的潛水艇式投法壓制力十足，在去年的季後賽大顯身手，連稻葉篤紀監督都看好而把他徵召到日本國家隊，果然今年球就大顯身手，很有機會拿下洋聯新人王。 擷圖自維基百科／本郷玲攝影 分享 facebook

日本職棒上一次獲得勝投王的新人王得主，已經要回溯到1999年的「平成怪物」松坂大輔，當年他奪下16勝。另外值得一提的是中央聯盟的上原浩治更猛，一舉獲得20勝，使得兩聯盟的新人王都是勝投王得主。松坂大輔與上原浩治共同創下了一個超級新人的年代，兩人後來也都赴美發展，並肩成為日職史上的傳奇球星。

洋聯自從2017年西武內野手源田壯亮終結連續17年由投手獨佔新人王之後，去年由樂天金鷲隊外野手田中和基蟬聯。不過與央聯相反，今年在洋聯反而是野手突圍的難度頗高，目前較有希望的只有辰己涼介（樂天金鷲）以及中川圭太（歐力士猛牛）。

辰己涼介是去年底樂天的選秀第一指名選手，在樂天監督平石洋介的栽培之下出賽70場，繳出0.238打擊率、2支全壘打、9次盜壘成功的成績，想要複製去年田中和基竄起的模式，還需要多加油。有PL學園「最後職棒選手」之稱的中川圭太在跨聯盟交流戰拿下打擊王，成為史上新人第一人而聲名大噪，不過進入7月之後狀況下滑，目前累積成績0.297打擊率、1支全壘打、21分打點，缺乏特殊亮點是主要問題。