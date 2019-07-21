中職／蘇緯達滿貫砲、岳東華首轟 兄弟16：0轟垮獅

2019-07-21 20:42 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



中信兄弟蘇緯達今天在主場對上統一獅隊，敲出致勝滿貫砲。 報系資料照／記者劉學聖攝影 分享 facebook

中信兄弟隊今天在主場對上統一獅隊，萊福力先發6局無失分，兄弟打線則是火力爆發，單場敲出3發全壘打，包括蘇緯達致勝滿貫砲、張志豪陽春砲和岳東華的生涯首轟，終場以16：0贏球，3連勝橫掃獅隊，隊史累積1498勝。

兄弟今天面對獅隊老將「嘟嘟」潘威倫，2局下林智勝揮出二壘打展開攻勢，之後張志豪、陳子豪都選到四壞球保送，滿壘時蘇緯達轟出中外野全壘打，一棒打回4分，是他生涯首支滿貫砲，也是潘威倫生涯17年來首度被敲滿貫砲。

3局下兄弟張志豪再從潘威倫手中揮出陽春全壘打（本季第17轟），將比數改寫為5：0。

潘威倫此戰僅投3.1局失5分退場，但牛棚投手也擋不住兄弟攻勢，5局下大崩盤。兄弟攻占滿壘後，彭政閔代打蘇緯達揮出2分打點安打，之後又連5棒揮出安打多添5分，滿壘時張志豪敲高飛犧牲打追加1分，兄弟灌進8分大局，把比數拉開為13：0。

8局下兄弟前年第一指名的岳東華，再從黃竣彥手中轟出一發3分全壘打，在加入職棒第3年揮出生涯首轟，兄弟終場也以16分差收下勝利。

萊福力投1休4再登板，今天先發6局，僅被擊出2支安打，送出7次三振，拿下本季第5勝、單周2勝入袋，獲選單場MVP。

潘威倫此戰先發3.1局，被敲出7支安打（2轟），失5分，第7度挑戰生涯第141勝失敗，無緣追平陳義信締造的台灣職棒最多勝（中職92勝、台灣大聯盟49勝）紀錄，吞下本季第4敗。