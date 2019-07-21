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中職／林柏佑生涯唯一經典賽 可惜錯過對決李承燁

2019-07-21 19:44聯合報 記者藍宗標╱即時報導

南韓職棒退役名將李承燁（右二）擔任悍將、猿隊之戰開球貴賓。記者藍宗標／攝影
南韓職棒退役名將李承燁（右二）擔任悍將、猿隊之戰開球貴賓。記者藍宗標／攝影
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南韓職棒退役名將李承燁今天訪問桃園球場，除了擔任開球貴賓也觀看悍將、猿隊之戰，不少年輕球員都是首次看到這位42歲名將，但對他在國際賽的表現毫不陌生，猿隊中繼投手林柏佑說：「10年前經典賽未碰到李承燁，其他都是南韓最強球員。」

中華隊在2009年經典賽A組預賽首戰0：9不敵南韓隊，第二戰1：4再輸大陸隊，二連敗遭淘汰，這是林柏佑生涯唯一經典賽經驗。

李承燁2008年效力日職巨人隊，幫助南韓隊奪下北京奧運金牌，隔年自認日職打擊成績不佳，婉拒國家隊徵召，因此錯過經典賽；林柏佑表示，當年經典賽對南韓隊投三局，雖未對到李承燁，但秋信守、李大浩、金泰均、金賢洙都在，全是南韓最強打者。

中華隊10年前兵敗經典賽，繼北京奧運後再輸大陸隊，被不少球迷喻為國恥，也導致2013年經典賽從資格賽打起。

林柏佑表示，2009年經典賽不只南韓隊，日本隊實力也很強，鈴木一朗、達比修有、松坂大輔、城島健司都是主力球員，從這兩隊後來包辦前兩名（日本隊二連霸），就可知道中華隊當時有多難打。

林柏佑說：「雖未對過李承燁，對他的感覺就是很厲害，很會打全壘打。」

李承燁日、韓職棒23年合計626支全壘打，其中在韓職15年累積467轟、1498分打點都是最高紀錄。

經典賽林柏佑中華隊
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