中職／李承燁鼓勵王柏融 帶著台灣球員自尊打球

2019-07-21 18:24 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



南韓「國民打者」李承燁（中）暌違6年再訪台，擔任開球貴賓造成轟動。記者藍宗標／攝影 分享 facebook

南韓退役球星李承燁今天在桃園球場擔任富邦悍將、Lamigo桃猿隊之戰開球貴賓，引起全場轟動，他也留在球場貴賓室觀戰，並接受台灣媒體訪問；李承燁以自己的旅日經驗鼓勵「大王」王柏融，希望他以台灣球員的自尊心打球。

李承燁過去23年韓職、日職經驗，在日本羅德、巨人、歐力士隊一共八個球季（2004到11年），留下159支全壘打、439分打點，2006年在巨人41轟、108分打點最猛。

李承燁表示，在日職遇過陽岱鋼，知道王柏融則是透過媒體報導，球員在外國打球很辛苦，承受極大壓力，希望王柏融帶著台灣球員的自尊打球，這樣會有更好的結果。

這位擁有南韓「國民打者」封號的巨星，2013年來台打過第三屆世界棒球經典賽、亞洲職棒大賽；相隔六年再度訪台，李承燁被球場熱鬧的氣氛嚇到，認為台灣天氣更熱，也知道長年在國際賽對抗的「恰恰」彭政閔今年就要退休，他說：「彭政閔是中華隊中心打者，推打能力很好。」

李承燁當然也知道擁有韓職經驗的運動家隊左投王維中，他表示，台灣、南韓都有很多球員上大聯盟，國家隊實力會更強，和大聯盟實力愈來愈接近，台、韓是一起努力的同伴。

前年從老東家三星獅隊退休，李承燁沒有復出計畫，他說：「沒想過繼續打球，下輩子也不想再當棒球人，太累了，壓力很大。」