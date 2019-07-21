親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
籃球
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
台將征戰日職
綜合
路跑

關注原料戰對台影響 郭台銘：日韓打架，台灣謀利

運動筆記2019.07.07 函館馬拉松完賽心得NEW BALANCE FUELCELL PROPEL 體驗｜滿滿日常能量，讓你無憂踩踏的大眾化時尚慢跑鞋
健行筆記月眉坑瀑布.五峰旗瀑布【秘境+熱點 礁溪真是人間樂土】熊野古道(近露王子--本宮大社)
NBA2019夏季聯賽- 灰熊 vs. 灰狼 (7月16日)2019夏季聯賽- 灰狼 vs. 籃網 (7月15日)

中職／李承燁鼓勵王柏融 帶著台灣球員自尊打球

2019-07-21 18:24聯合報 記者藍宗標╱即時報導

南韓「國民打者」李承燁（中）暌違6年再訪台，擔任開球貴賓造成轟動。記者藍宗標／攝...
南韓「國民打者」李承燁（中）暌違6年再訪台，擔任開球貴賓造成轟動。記者藍宗標／攝影
分享

南韓退役球星李承燁今天在桃園球場擔任富邦悍將、Lamigo桃猿隊之戰開球貴賓，引起全場轟動，他也留在球場貴賓室觀戰，並接受台灣媒體訪問；李承燁以自己的旅日經驗鼓勵「大王」王柏融，希望他以台灣球員的自尊心打球。

李承燁過去23年韓職、日職經驗，在日本羅德、巨人、歐力士隊一共八個球季（2004到11年），留下159支全壘打、439分打點，2006年在巨人41轟、108分打點最猛。

李承燁表示，在日職遇過陽岱鋼，知道王柏融則是透過媒體報導，球員在外國打球很辛苦，承受極大壓力，希望王柏融帶著台灣球員的自尊打球，這樣會有更好的結果。

這位擁有南韓「國民打者」封號的巨星，2013年來台打過第三屆世界棒球經典賽、亞洲職棒大賽；相隔六年再度訪台，李承燁被球場熱鬧的氣氛嚇到，認為台灣天氣更熱，也知道長年在國際賽對抗的「恰恰」彭政閔今年就要退休，他說：「彭政閔是中華隊中心打者，推打能力很好。」

李承燁當然也知道擁有韓職經驗的運動家隊左投王維中，他表示，台灣、南韓都有很多球員上大聯盟，國家隊實力會更強，和大聯盟實力愈來愈接近，台、韓是一起努力的同伴。

前年從老東家三星獅隊退休，李承燁沒有復出計畫，他說：「沒想過繼續打球，下輩子也不想再當棒球人，太累了，壓力很大。」

王柏融彭政閔大聯盟
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

中職／潘威倫挨2轟含滿貫砲 7度挑戰141勝失敗

2019-07-21 18:52

中職／洪一中猛誇李承燁帥 南韓國民打者很歹勢

2019-07-21 16:23

夏季甲子園 ／令和怪物二刀流 佐佐木21K還開轟

2019-07-21 17:08

中職／李承燁16年「熱心」提醒 鄭兆行沒忘記

2019-07-21 16:49

中職／明星賽全壘打大賽、技術挑戰賽名單確認

2019-07-21 14:41

中職／王鏡銘缺席明星賽 吳昇峰確定遞補參賽

2019-07-21 14:22

中職／廖乙忠撐8局生涯首勝 兄弟火力屠獅

2019-07-21 00:26

中職／暴力猿耍悍將 李茲8勝並列勝投王

2019-07-21 00:19

中職／兄弟火力大放送 廖乙忠拿到首勝

2019-07-20 20:33

中職／林立、余德龍猛打賞 猿隊8:3勝悍將

2019-07-20 20:28

中職／韓職「國民女神」安芝儇 秀逆天長腿開球

2019-07-20 18:09

中職／潘威倫周日再先發 第7度挑戰141勝

2019-07-20 16:07

中職／6局無失分 赫猛伏獅首勝

2019-07-20 00:44

中職／簽約金520萬 岳政華「兄弟」平盤

2019-07-20 00:40

中職／下位2千安打者？林益全：沒想是騙人的

2019-07-20 00:38

中職／猿吃大局 下半季首勝悍將

2019-07-20 00:35

中職／郭嚴文相隔一個月開轟 開幕戰後再獲單場MVP

2019-07-19 23:06

中職／郭嚴文轟3分砲貢獻6打點 猿11:3勝悍將

2019-07-19 22:12

中職／兄弟新洋投赫猛好投 拿下中職生涯首勝

2019-07-19 21:59

中職／季初怎麼投怎麼被打 林晨樺花半年調整

2019-07-19 20:43

影／中職左投洋將大對決 中信4比0暫領先統一

2019-07-19 20:22

中職／期待恰恰當教練 林益全：可能是超級教頭

2019-07-19 20:15

中職／彭政閔兩千安後交棒 林益全：沒想過是騙人的

2019-07-19 19:40

台灣之光！無懼性別歧視 劉柏君成第一位棒球女主審

2019-07-18 14:05

中職／比賽時間落落長 本季破紀錄無懸念

2019-07-18 07:00

中職／王建民調整投手成效佳 開啟經驗傳承典範

2019-07-17 07:00

日職／打點王、盜壘王夾攻 10勝難保新人王

2019-07-15 07:00

中職／劉基鴻風光披龍袍 還有高中大物更受矚目

2019-07-11 07:00

中職／桃猿若轉賣 王柏融未來返台將屬誰？

2019-07-09 07:00

日職／中村剛也400轟將達陣 下一位要再等5年

2019-07-09 07:00

日職／大限前洋將補強 巨人重投、阪神渴望豪打

2019-07-08 07:00

中職／猿隊選秀真有一套 第七輪傳奇可以期待

2019-07-03 07:00

中職／選秀風光落幕 桃猿務實、獅讓人霧裡看花

2019-07-02 07:00

日職／鈴木誠也淪戰犯 緒方難再躺著拿優勝

2019-07-02 07:00

日職／巨人牛棚走調 從上原的閃退開始引爆

2019-07-01 07:00

中職／4大潛水艇投手選秀 誰是下一個黃子鵬？

2019-06-27 07:00

中職／獅、兄弟急需補強 首選內外兼具的野手

2019-06-26 07:00

日職／令和元年交流戰 出現五大意外

2019-06-24 07:00

中職／從盲劍客到MVP身手 朱育賢人生逆轉勝

2019-06-24 07:00
看更多

熱門文章

2019瓊斯盃 男籃賽程與最新戰況

2019-07-21 19:05

NBA／麥凱倫、葛登退世界盃 美國大名單剩16人

2019-07-21 10:52

印尼羽賽／3局77分鐘激戰退泰將 周天成晉決賽

2019-07-20 20:26

MLB／李維拉不想名人堂壓軸 穆西納一句話神回

2019-07-21 08:44

NBA／與布丹霍澤再續前緣 考佛將聯手字母哥

2019-07-21 09:06

NBA／芝加哥是籃球聖地 AD：未來考慮回鄉打球

2019-07-21 16:00

印尼羽賽／周天成闖決賽 今拚首座1000賽冠軍

2019-07-21 10:11

瓊斯盃／23分差不敵菲律賓 中華藍吞第二敗

2019-07-20 21:02

NBA／與雷納德為敵 格林：洛城內戰會很有趣

2019-07-21 10:35

瓊斯盃／慘敗菲律賓23分 胡瓏貿：是場震撼教育

2019-07-20 22:32

MLB／洋基火力挺 田中失5分仍收日、美170勝

2019-07-21 08:05

NBA／莫里斯毀約非起頭 馬刺、尼克早不合

2019-07-21 15:07

NBA／談76人陣容重組 哈里斯：我們是東區最強

2019-07-21 17:45

瓊斯盃／中華隊歸化洋將仍無解 練兵失良機

2019-07-21 15:31

NBA／小加索拚世界盃 加索兄弟放眼東奧合體

2019-07-21 11:13

港口盃／朱益生先發0.1局爆 中華輸日無緣冠軍戰

2019-07-21 08:58

中職／兄弟火力大放送 廖乙忠拿到首勝

2019-07-20 20:33

瓊斯盃／震撼教育！中華藍慘敗菲國23分

2019-07-21 00:32

俄羅斯羽賽／白馭珀宰頭號種子 暌違4年捧冠

2019-07-21 11:35

NBA／回應與保羅不合傳聞 哈登：都是假新聞

2019-07-21 14:30

印尼羽賽／戴后不適出局 小天有機會登頂

2019-07-21 00:15

NBA／老湯普森：看好柯瑞挑戰單季500顆3分球

2019-07-21 17:30

MLB／台日韓投同場尬 陳偉殷完美後援

2019-07-21 00:03

MLB／小葛雷諾夯滿貫砲 藍鳥隊史最年輕

2019-07-21 10:23

桌球／T2鑽石賽馬來西亞站 林昀儒男單爭冠

2019-07-21 14:07

中職／洪一中猛誇李承燁帥 南韓國民打者很歹勢

2019-07-21 16:23

中職／王鏡銘缺席明星賽 吳昇峰確定遞補參賽

2019-07-21 14:22

瓊斯盃／高強度洗禮 譚傑龍：全方面都有弱點

2019-07-21 17:48

中職／李承燁16年「熱心」提醒 鄭兆行沒忘記

2019-07-21 16:49

網球／亞洲首位名人堂 李娜引金句勉勵後進

2019-07-21 12:17

中職／廖乙忠撐8局生涯首勝 兄弟火力屠獅

2019-07-21 00:26

夏季甲子園 ／令和怪物二刀流 佐佐木21K還開轟

2019-07-21 17:08

NBA／前76人隊球探 WNBA退役哈汀轉任國王助教

2019-07-20 13:47

俄羅斯羽賽／終結冠軍荒 白馭珀：還是要檢討

2019-07-21 14:02

中職／明星賽全壘打大賽、技術挑戰賽名單確認

2019-07-21 14:41

NBA／馬刺人事異動 布福德卸下總經理職務

2019-07-21 17:00

英國公開賽／比下伍茲 愛爾蘭黑馬破前3輪紀錄

2019-07-21 11:27

MLB／今日戰績表 大谷5支1、楚奧特開轟擊落運動家

2019-07-21 15:26

圖／瓊斯盃中華藍命中率低迷 不敵菲律賓

2019-07-20 21:27

中職／林立、余德龍猛打賞 猿隊8:3勝悍將

2019-07-20 20:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top