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夏季甲子園 ／令和怪物二刀流 佐佐木21K還開轟

2019-07-21 17:08中央社 東京21日綜合外電報導

大船渡王牌投手「令和怪物」佐佐木朗希不僅飆出平紀錄的160公里球速，還奪下21次...
大船渡王牌投手「令和怪物」佐佐木朗希不僅飆出平紀錄的160公里球速，還奪下21次三振並敲出致勝2分砲。 擷圖自推特
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日本大船渡高校與盛岡第四高校今天在夏季甲子園地方預賽激戰12局，大船渡王牌投手佐佐木朗希不僅飆出平紀錄的160公里球速，還奪下21次三振並敲出致勝2分砲，成最大功臣。

日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）地方預賽正如火如荼進行中，而岩手縣大會今天上演一場大船渡高校（簡稱大船渡）與盛岡第四高校（簡稱盛岡四）的精采比賽。

日本每日體育、Sponichi Annex、報知體育等報導，被稱為「令和怪物」的佐佐木在這場比賽的8局下飆出時速160公里球速，追平美國職棒大聯盟日本球星大谷翔平過去就讀花卷東高校，在岩手縣大會投出的160公里球速。

就在佐佐木投出160公里球速後，觀眾看台上響起一片掌聲；佐佐木今天多次投出時速150公里以上快速球。

日本備戰8月底將於韓國舉行的U18世界青棒錦標賽，首度安排培訓隊集訓、舉辦隊內紅白戰。佐佐木4月初在練習賽登板，面對橫濱高校打者內海貴斗時，被場邊日職中日龍隊球探測到最快163公里球速。

但他今天是首度在正式比賽中，被測到投出160公里平紀錄球速。

大船渡贏得這場比賽的最大功臣是佐佐木，12局共用了194球，飆出21次三振，還敲一支致勝2分砲。佐佐木在賽後播放校歌時，忍不住熱淚盈眶。

回顧這場賽事，佐佐木今天依然是以4棒打者的先發投手身分出賽，一局下就投出時速154公里的直球，一直到8局下都完美壓制盛岡四打者火力。大船渡打者也在6局上拿下2分，一路領先到9局下。

不過，原本以為可以結束比賽的佐佐木在9局下遭遇亂流，因為投出保送及被對手敲出2壘安打，在無人出局情況下被盛岡四打者攻占2、3壘，盛岡四打者接著又選中佐佐木投出的159公里直球敲出安打，拿下2分，追平大船渡，雙方進入延長賽。

進入延長賽後，10局跟11局雙雙掛零沒有得分，但佐佐木12局上在隊友攻占一壘的情況下，敲出一支右外野方向的全壘打，讓大船渡以4比2領先；佐佐木12局下登板未讓對手得分，守住戰果，拿下完投勝。

大船渡今天獲勝後進入岩手縣大會八強，只要再贏3場比賽，就能代表岩手縣進軍夏季甲子園。

日本每年8月舉行的日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園），參賽隊伍由日本各地方預賽冠軍代表出賽，47個都道府縣中，除了學校較多的北海道（分為南北海道及北北海道兩區）與東京都（分為東東京及西東京兩區）各有兩校名額，其他府縣都僅有一校可出賽，總計有49校參與夏季甲子園盛會。

今年第101屆夏季甲子園預計8月6日開幕，全日本共有3730所高校爭奪僅有的49個名額，其中首張門票已被旭川大高校搶下。

甲子園球速
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