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中職／林立、余德龍猛打賞 猿隊8:3勝悍將

2019-07-20 20:28聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

林立。 報系資料照
林立。 報系資料照
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Lamigo桃猿隊今天繼續在主場對戰富邦悍將隊，李茲先發6.1局失2分，猿隊打線則敲出15支安打，包括林立、余德龍都繳出猛打賞表現，終場以8：3勝出，對戰2連勝。

富邦悍將隊今天由左投陳仕朋先發，猿隊前2局都攻占得點圈，但沒能攻下分數，3局下林立率先上場，轟出左外野陽春全壘打，幫猿隊轟下領先，這也是林立本季第11轟，近3戰敲2轟。

4局下猿隊林承飛、余德龍接連安打，之後在二、三壘有人的局面下，藍寅倫敲出高飛犧牲打送回1分，林立掃出二壘打追加1分打點。

猿隊在5局下又靠林泓育、郭嚴文的接連安打開啟攻勢，林承飛擊出游擊方向滾地球，悍將隊不僅沒能抓下出局數，二壘手王正棠傳三壘還發生失誤，讓猿隊跑回分數，之後余德龍再敲安打送回1分，猿隊拉開5：0領先。

猿隊先發洋投李茲前6局無失分，其中自3局起連13名打者，但投到7局上1出局後被林哲瑄揮出陽春全壘打（本季第6轟），之後又被陳品捷、高國麟連敲2安，共失2分退場，林柏佑接著登板守住一、三壘有人的危機。

8局下猿隊再靠3支安打和投手暴投追加3分保險分，將比數拉開為8：2，9局上推出洋投冠猛登板，雖失1分但成功守住勝利。

李茲此戰先發6.1局，被敲出7支安打（1轟），送出7次三振，失2分，拿下本季第8勝，追上隊友尼克斯、王溢正及已離隊的前富邦悍將隊洋投索沙，並列聯盟勝投王。

林立單場4支3，包括1發致勝轟和2支二壘打，敲回2分打點，獲選單場MVP；第9棒余德龍則是單場4支4。

至於悍將隊陳仕朋今天先發4.2局，被掃出12支安打（1轟），失5分（3分自責分），吞下本季第7敗。

余德龍富邦悍將
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