中職／韓職「國民女神」安芝儇 秀逆天長腿開球

2019-07-20 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



Lamigo桃猿隊本周末主場賽事舉辦「辣年糕趴」主題活動，邀請韓職釜山樂天巨人隊人氣啦啦隊來台，除了去年就曾造訪桃園球場的朴騏良（PARK Kl RYANG）外，「國民女神」安芝儇（AHN Jl HYUN）今天也擔任開球嘉賓，為比賽開出好球。

有「亞洲最強啦啦隊女神」之稱的樂天巨人女子啦啦隊長朴騏良，去年獲猿隊之邀來台開球，今年再率LOTTE GIRLS來台，而今年才加入樂天巨人啦啦隊的安芝儇，身高170公分搭配逆天長腿，在韓職擁有高人氣，這次也首度造訪寶島。

安芝儇擔任今天賽前開球嘉賓，投球準備動作展現長腿好身材，之後把球精準投進捕手王溢正的手套中。她提到，這次開球前雖然有練習，但自己本身的運動能力就不錯，即使不怎麼練習也能直接把球投進捕手手套。

而對於自己的開球表現，安芝儇笑說：「不能給自己打100分，但我盡了自己最大努力，給自己90分。」

目前21歲的安芝儇從高中開始擔任啦啦隊，她提到，能和球迷一起應援，對自己來說非常有趣的事，球隊贏球的時候會覺得非常有價值。