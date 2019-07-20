MLB／9歲男孩為病童而跑 瑞佐受激勵敲滿貫砲

2019-07-20 09:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



瑞佐。 美聯社 分享 facebook 在第三局敲出滿貫砲，小熊瑞佐（Anthony Rizzo ）歸功於一位九歲男孩，「他在賽前給了我一張紙條。」究竟裡面寫了怎樣的魔法？瑞佐說：「他寫著，讓孩子可以是孩子（Lets help kids be kids.）」

小熊今天以6：5險勝教士，儘管先處於0：3落後，瑞佐在第三局敲出超前比分的滿貫砲，這是他的本季第20轟；「這是為那位男孩所打的，」曾成功對抗淋巴癌的瑞佐，賽前才剛與一位名為馬提歐（Matteo Lambert）的男孩碰面，「他能來到這裡，與他相處，這是件特別的事。」

馬提歐並非這類與球星相見歡故事裡常見的病童，身體健康無虞的他，正投入一項為癌症病童募款的計畫，他擁有自己的推特專頁「Matteo Runs」，檔案欄中寫著「一個有速度的孩子幫助其他有需要的孩子」。來自維吉尼亞州的馬提歐，這趟來到芝加哥是為了明天參加五公里路跑，這是他的募款計畫中的第20次路跑，目前累積金額接近兩萬美元。

瑞佐表示，「這個九歲男孩正為募款投入五公里路跑，而他完全健康，能看到年紀這麼小的孩子願意回饋，擁有這麼巨大的心意，這真的很神奇。」

瑞佐透露，這位男孩賽前向他表達，希望他能打一支超遠的全壘打，他在第三局以滿貫砲兌現承諾，這是他相隔逾一個月、16場比賽後的全壘打，「我知道我已經有很長一段時間沒有敲全壘打了，我以前也曾遇到過，只能在過程中維持步調，做你該做的，最終總會開轟。」

教士此役一度在第八局由奈勒（Josh Naylor）的陽春砲追成5：5平手，但小熊在下個半局再度由瑞佐的安打敲開攻勢，靠著盜壘與保送推進三壘，最終跑回小熊的致勝分，終場就以1分之差擊敗教士。