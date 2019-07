MLB／9歲男孩為病童而跑 瑞佐受激勵敲滿貫砲

瑞佐。 美聯社 分享 facebook 在第三局敲出滿貫砲,小熊瑞佐(Anthony Rizzo )歸功於一位九歲男孩,「他在賽前給了我一張紙條。」究竟裡面寫了怎樣的魔法?瑞佐說:「他寫著,讓孩子可以是孩子(Lets help kids be kids.)」

小熊今天以6:5險勝教士,儘管先處於0:3落後,瑞佐在第三局敲出超前比分的滿貫砲,這是他的本季第20轟;「這是為那位男孩所打的,」曾成功對抗淋巴癌的瑞佐,賽前才剛與一位名為馬提歐(Matteo Lambert)的男孩碰面,「他能來到這裡,與他相處,這是件特別的事。」

馬提歐並非這類與球星相見歡故事裡常見的病童,身體健康無虞的他,正投入一項為癌症病童募款的計畫,他擁有自己的推特專頁「Matteo Runs」,檔案欄中寫著「一個有速度的孩子幫助其他有需要的孩子」。來自維吉尼亞州的馬提歐,這趟來到芝加哥是為了明天參加五公里路跑,這是他的募款計畫中的第20次路跑,目前累積金額接近兩萬美元。

