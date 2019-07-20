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中職／葉家淇投1.1局奪生涯首勝 感謝洪總當頭棒喝

2019-07-20 01:03中央社 桃園19日電

桃猿Lamigo葉家淇。 圖／聯合報系資料照片
桃猿Lamigo葉家淇。 圖／聯合報系資料照片
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Lamigo桃猿今天對富邦悍將的比賽，後援投手葉家淇投1.1局無失分，拿下生涯一軍首勝，葉家淇表示，本來以為勝投還要等很久，之前被總教練洪一中當頭棒喝對自己相當有幫助。

這場比賽桃猿先發投手為洪聖欽，5局上2出局後被張正偉、于孟馗敲出安打，就被換下場，由葉家淇接替投球，並讓胡金龍擊出滾地球出局，解決危機。第6局葉家淇續投，雖然投出2次保送，不過沒有被敲出安打，無失分。

總計葉家淇投1.1局，沒有被敲安打，投2次保送，沒有失分，最終桃猿以11比3擊退悍將，葉家淇奪下職棒生涯5個球季以來首勝。葉家淇賽後表示，「其實沒有想到會用這樣的方式拿下勝投，但也感謝教練在那個時間派我上去，最後也順利幫學長守住。」

5月葉家淇曾被總教練洪一中罵「沒腦袋、只有身體來這邊，腦袋放在家裡」，葉家淇表示，「對我很有幫助，算是當頭棒喝，我在二軍也沉寂了很久，不管是心態、技術都調整很久。」因此這場比賽葉家淇不只是速球，也搭配不少變化球。

洪一中則指出，葉家淇問題還是在控球，有危機的時候控球還要慢慢訓練，「但他現在投球有快有慢，就沒這麼好打，投球局數也要慢慢拉長，目的還是要讓他先發，不過還是有很多要學習的地方，像是牽制跑者的能力。」

洪一中胡金龍Lamigo桃猿
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