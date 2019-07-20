中職／猿吃大局 下半季首勝悍將

2019-07-20 00:35 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／桃園報導



郭嚴文單場6分打點。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

Lamigo桃猿隊昨天在主場迎戰富邦悍將隊，郭嚴文單場在四局下轟出超前三分砲，八局下再敲清壘二壘打帶動六分大局，單場貢獻六分打點，幫助猿隊以十一比三擊敗悍將隊，收進下半季對戰首勝。

猿隊先發投手洪聖欽昨四局上挨胡金龍、林益全的「背靠背」全壘打，讓球隊陷入落後，但郭嚴文在四局下挺身而出，面對洋投羅力「跪著」轟出右外野三分全壘打，轟回勝利打點。之後八局下滿壘時又補上清壘二壘打擊垮對手。

這是郭嚴文繼六月十六、十八日連兩戰開轟後，隔一個月有全壘打演出，本季第六轟。郭嚴文也自知全壘打已「熄火」許久，昨天他以雙安六打點的表現拿下ＭＶＰ，更是他繼今年開幕戰後，本季第二度獲獎。郭嚴文指出，其實今年狀況沒有不順，感覺也沒不好，只是想法變多了，「壘上有人時，自己遇到投手時會改變自己的方式，猶豫了。」

洪聖欽先發四點二局失三分退場，教練團在五局上推廿二歲左投葉家淇登板，守住二、三壘有人的危機，中繼一點一局沒有被揮出安打、投出兩次保送和一Ｋ，沒有失分，拿下進職棒五年來的生涯首勝。

首勝等了好久，葉家淇坦言，昨天意識到有機會拿下勝投後，心情也有些不安，「其實沒想過用這方式拿下首勝。」他也透露，原以為今年自己會是擔任敗戰處理投手，因此這一勝來得比自己預期的更早，首勝球將送給家人。