中職／郭嚴文相隔一個月開轟 開幕戰後再獲單場MVP

2019-07-19 23:06 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



Lamigo桃猿隊今天對上富邦悍將隊，郭嚴文在4局下轟出超前3分砲，8局下再揮出3分打點的二壘打，單場雙安6打點，幫助球隊以11：3贏球，他也拿下本季繼開幕戰後的第2座單場MVP。

郭嚴文今天在3局下面對悍將隊洋投羅力，跪地掃出一發3分砲，轟回勝利打點，而這也不是他第一次跪著開轟，但郭嚴文解釋，自己非刻意，「今天風真的很大，其實力量都是打到球，只是最後是跪著而已。」

郭嚴文前一次開轟已是6月18日，等了一個月後才又在今天揮出本季第6轟，他也自知相隔許久，而今天以關鍵表現拿下單場MVP，更是他繼今年3月23日開幕戰後再獲單場MVP。

談起今年的狀況，郭嚴文指出：「其實今年自己狀況沒有不順，只是想法變多了，壘上有人時，自己遇到投手時會先改變自己的方式，但可能原本的是最好的，就是想法變多了，猶豫了。」

能那下這座久違的單場MVP，郭嚴文感謝教練一直給予先發機會，儘管他自3月30日起，至今打擊率都維持在3成以上，郭嚴文卻說：「其實我的打擊率一直在掉，就像（胡）金龍說的，是貢獻出局數，只有守備還可以。」

但對於目前的狀況，郭嚴文也說：「沒有想特別多，不管是打擊還是守備，盡量能幫助球隊是最好的。」