中職／郭嚴文轟3分砲貢獻6打點 猿11：3勝悍將

2019-07-19 22:12 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



Lamigo桃猿隊下半季首度在主場迎戰富邦悍將隊，先發投手洪聖欽雖在4局上連挨2轟，但暴力猿打線也有陳俊秀、郭嚴文相繼開砲，其中郭嚴文在4局下轟出超前比數的3分全壘打，個人單場兩安貢獻6分打點，助猿隊以11：3贏球，下半季對戰悍將隊開胡。

碰上悍將隊洋投羅力，猿隊在2局下率先突破，林泓育揮出安打後，陳俊秀掃出左外野2分全壘打（本季第7轟），助猿隊打下2：0領先。

悍將隊在3局上有所回應，王正棠從洪聖欽手中揮出二壘打，李宗賢、張正偉都補上安打追回1分。4局上胡金龍（本季第8轟）、林益全（本季第17轟）從洪聖欽手中轟出「背靠背」全壘打，悍將隊以3：2超前。

猿隊接著在4局下靠朱育賢二壘打、陳俊秀保送又掀反攻，郭嚴文從羅力手中掃出右外野3分全壘打（本季第6轟），一棒要回領先，也轟回勝利打點。

8局下悍將隊啟用牛棚，猿隊又對陳明軒展開攻勢，朱育賢適時安打送回1分，滿壘時郭嚴文敲出中外野清壘二壘打，林承飛面對張耿豪再揮二壘打追加1打點，藍寅倫的安打也送回分數，猿隊單局打了11人次進帳6分，將比數拉開為10：3。

猿隊洪聖欽先發4.2局，被敲出8支安打（2轟），失3分，葉家淇接手中繼1.1局，沒有被揮出安打，無失分，拿下個人生涯首勝。

悍將隊羅力則是主投7局，被揮6支安打，失5分來自2發全壘打，另送出7次三振，吞本季第5敗。