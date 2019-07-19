中職／兄弟新洋投赫猛好投 拿下中職生涯首勝

2019-07-19 21:59 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



中信兄弟、統一獅隊今晚在台中洲際棒球場交手，兄弟新洋投赫猛第2次先發、投出代表作，投6局、只被擊出1支安打、無失分，率隊4：0擊敗獅隊，他也拿到加入中職首勝。

赫猛6月底加盟兄弟，取代肩傷的洋投艾迪頓； 上周（14日）首度先發，對Lamigo桃猿隊投3.1局，被擊出4支安打、投出5次三振、無失分、無關勝敗。

今天比賽，赫猛僅在3局上被莊駿凱擊出安打，投完6局退場，兄弟4：0領先，成為勝投候選人，最終也如願拿下首勝，獲選單場MVP。

此戰3局下，兄弟岳東華靠獅隊守備失誤上壘，再以王威晨犧牲觸擊、王勝偉二壘打攻進第1分，這也是他中職生涯第500分打點；4局下，林智勝、張志豪、岳東華、王威晨、王勝偉相繼敲安，兄弟再拿3分奠定勝基。

獅隊單場發生3次守備失誤，全季到目前為止出現79次失誤，是4隊最高，70場比賽有49戰失誤。

兄弟在7局更換鄭凱文接替投球，獅隊潘武雄擊出團隊在這場比賽的第2安，但仍未能得分；在鄭凱文之後，謝榮豪、鄭佳彥、李振昌先後登板，皆未失分，聯手守住勝利江山。

獅隊先發投手瑞安投5局、被敲9安、失4分、責失3分，個人吞下5連敗，他前一場勝投在5月18日拿到，對猿隊先發投6局、失1分，目前戰績2勝5敗。