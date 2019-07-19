影／中職 赫猛好猛六局僅被敲一安 中信4比0輕取統一

相關新聞
中職／520萬簽約金披黃衫 岳政華追平哥哥紀錄2019-07-19 11:21
中職／郭嚴文轟3分砲貢獻6打點 猿11：3勝悍將2019-07-19 22:12
中職／兄弟新洋投赫猛好投 拿下中職生涯首勝2019-07-19 21:59
影／中職左投洋將大對決 中信4比0暫領先統一2019-07-19 20:22
中職／彭政閔當教練值得期待 林益全：可能是超級教頭2019-07-19 20:15
中職／彭政閔兩千安後交棒 林益全：沒想過是騙人的2019-07-19 19:40
中職／兄弟再推廖乙忠先發 挑戰個人首場勝投2019-07-19 18:28
12強賽／吳昇峰參與中職明星賽 洪總：說不定可以用2019-07-19 18:22
中職／選秀首輪前4順位 簽約金520萬元起跳2019-07-19 17:39
中職／明星賽 業餘王牌吳昇峰入列2019-07-18 23:57
12強賽／國際賽要強心臟 許順益：吳昇峰有條件2019-07-18 21:11
12強賽／業餘王牌吳昇峰入中華隊 將參與中職明星賽2019-07-18 20:28
中職／台南下大雨 獅猿戰延至8月22日2019-07-18 17:23
台灣之光！無懼性別歧視 劉柏君成第一位棒球女主審2019-07-18 14:05
夏季甲子園 ／佐佐木朗希時速155火球無安打比賽2019-07-18 12:43
中職／比賽時間落落長 本季破紀錄無懸念2019-07-18 07:00
中職／羅里奇傷後首度先發 助獅奪1600勝2019-07-18 00:23
中職／恰恰跑回1076分 超越泰山獨居得分王2019-07-17 23:54
中職／彭政閔得分1076破紀錄 兄弟延長10局輸球2019-07-17 23:30
中職／王建民調整投手成效佳 開啟經驗傳承典範2019-07-17 07:00
日職／打點王、盜壘王夾攻 10勝難保新人王2019-07-15 07:00
中職／劉基鴻風光披龍袍 還有高中大物更受矚目2019-07-11 07:00
中職／桃猿若轉賣 王柏融未來返台將屬誰？2019-07-09 07:00
日職／中村剛也400轟將達陣 下一位要再等5年2019-07-09 07:00
日職／大限前洋將補強 巨人重投、阪神渴望豪打2019-07-08 07:00
中職／猿隊選秀真有一套 第七輪傳奇可以期待2019-07-03 07:00
中職／選秀風光落幕 桃猿務實、獅讓人霧裡看花2019-07-02 07:00
日職／鈴木誠也淪戰犯 緒方難再躺著拿優勝2019-07-02 07:00
日職／巨人牛棚走調 從上原的閃退開始引爆2019-07-01 07:00
中職／4大潛水艇投手選秀 誰是下一個黃子鵬？2019-06-27 07:00
中職／獅、兄弟急需補強 首選內外兼具的野手2019-06-26 07:00
日職／令和元年交流戰 出現五大意外2019-06-24 07:00
中職／從盲劍客到MVP身手 朱育賢人生逆轉勝2019-06-24 07:00
中職／無安打完全比賽非護身符 3洋投留校察看2019-06-21 07:00
日職／又貴又難用的重金兵團 年底難逃風暴2019-06-20 07:00
跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？2019-01-23 11:28
熱門文章
NBA／不明白杜蘭特離開理由 貝瑞：希望他打給我解釋2019-07-19 10:53
印尼羽賽／3局拍落宿敵依瑟儂 戴資穎收4強門票2019-07-19 14:20
貴為選秀大年狀元 維金斯竟成甩不掉的燙手山芋2019-07-19 07:00
NBA／歐尼爾經典空中接力 兒子小腿刺青永遠留存2019-07-19 14:37
NBA／NIKE槓雷納德 反訴Logo為所屬團隊設計2019-07-19 08:44
NBA／球隊總管匿名開砲 球星轉隊太自由該管管了2019-07-19 12:48
MLB／洋基教頭粗口秀 場邊麥克風全都錄2019-07-19 07:48
NBA／雷納德決定出走返鄉 多倫多媒體批舅舅從中作梗2019-07-19 10:51
NBA／厄文早想離開波士頓？ 丁威迪揭露去年對話內容2019-07-19 12:11
印尼羽賽／8強賽勝宿敵關鍵 戴資穎：多了耐心2019-07-19 16:37
印尼羽賽／76分鐘3局大戰 周天成逆轉晉男單4強2019-07-19 18:12
NBA／致敬賈霸天鉤與喬丹後仰 哈登期許發揚後撤步2019-07-19 13:07
MLB／差點挨轟 王維中0.1局驚險守住無失分2019-07-19 13:20
NBA／接下杜蘭特復健重任 籃網團隊自認準備充足2019-07-19 12:13
NBA／史密斯恢復自由身 預計與公鹿進行會面2019-07-19 09:24
2019瓊斯盃 男籃賽程與最新戰況2019-07-19 18:50
NBA／成兩職業足球隊股東 哈登：休士頓是我家2019-07-19 08:14
七月佳績不足惜 巨人應出清球員重建2019-07-19 07:00
NBA／快艇招募雷納德關鍵推手？ 衛斯特：我角色很小2019-07-19 10:54
中職／520萬簽約金披黃衫 岳政華追平哥哥紀錄2019-07-19 11:21
印尼羽賽／奧原希望8強止步 戴資穎提前保球后2019-07-19 21:58
731大限巨人「瘋邦」受注目 太空人爭冠補品？2019-07-19 12:00
NBA／訓練App與NBA策略合作 林書豪也是投資者2019-07-19 15:25
印尼羽賽／小戴逆轉晉8強 今戰宿敵依瑟儂2019-07-18 23:58
瓊斯盃／胡瓏貿狂轟24分 中華藍擊退約旦2019-07-19 21:12
MLB／巨人教頭年底將出缺 吉拉迪不否認有興趣2019-07-19 07:49
MLB／3支3、5打點 小史自己打的分數就夠贏了2019-07-19 11:28
MLB／超過一年沒在主場拿勝投 塞爾終於辦到了2019-07-19 08:44
台灣雙傑攻頂K2 擔心雪崩暫時撤退2019-07-19 13:50
中職／明星賽 業餘王牌吳昇峰入列2019-07-18 23:57
足球／挑戰「不可能的任務」 趙明修赴葡2019-07-19 00:04
瓊斯盃／中華白抗日失敗 教練桑茂森仍肯定2019-07-19 00:07
MLB／今日戰績表 16局大戰巨人索拉諾再見安逆轉勝2019-07-19 14:40
瓊斯盃／張博勝娶某前手感燙 中華藍大勝印尼2019-07-19 00:13
港口盃／複賽對庫拉索 吳昇峰先發挨打2019-07-18 23:53
英國高球賽／身體不聽使喚 伍茲首輪繳78桿2019-07-19 15:23
瓊斯盃／2分差負韓 日主帥：球員收穫超越勝負2019-07-19 19:48
12強賽／吳昇峰參與中職明星賽 洪總：說不定可以用2019-07-19 18:22
中職／選秀首輪前4順位 簽約金520萬元起跳2019-07-19 17:39
中職／彭政閔兩千安後交棒 林益全：沒想過是騙人的2019-07-19 19:40
留言