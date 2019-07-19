12強賽／世界12強棒球賽新規定 投球限時20秒

2019-07-19 21:38 中央社 台北19日電



世界12強棒球賽將在11月展開，世界棒壘球總會（WBSC）今天宣布新規定，包括電視輔助判決，以及比賽時間限制，投手必須在20秒內出手，還有暫停、換局、換投手等時間規定。

第一項規定是電視輔助判決，球隊可以在比賽中任何時間提出挑戰，但只要失敗1次就失去這項權利，不過第8局後裁判可以自行看重播輔助判決，若打進延長賽也會恢復挑戰權。

第二項規定是比賽時間限制，投手每投一顆球必須在20秒之內，教練叫暫停上投手丘要在30秒以內完成，換投手與換局要在90秒以內，計時器場內外都可看見，嚴格控管比賽時間。

WBSC表示，這是首次在國際賽事中如此嚴格規範時間，WBSC會長法卡利（Riccardo Fraccari）說：「這些改變目的是讓比賽節奏更快，比賽更刺激，特別是針對年輕觀眾，還有第一次看這項運動的全球觀眾們。」

世界12強賽將從11月2日進行至17日，中華隊首場賽事將在5日對波多黎各，6日對委內瑞拉，7日對日本隊，取前2名晉級複賽。12強賽會產生2張2020年東京奧運門票，其中台灣必須取得亞太區最高名次（不含日本），也就是名次要高於韓國與澳洲。