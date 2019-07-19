影／中職左投洋將大對決 中信4比0暫領先統一

2019-07-19 20:22 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 黃仲裕 ╱即時報導



因雨勢影響，統一7-ELEVEn獅週四的比賽取消，在休息一日後本週末將作客洲際球場和中信兄弟進行三連戰。首場比賽兩隊不約而同派出洋投先發，統一由瑞安掛帥主投，中信則由目前僅有一場先發出賽的赫猛領銜對抗。

瑞安今年戰績2勝4敗，防禦率5.84，本季曾對中信先發2場比賽，總計11.2局的投球，被敲出13支安打，包含林智勝轟出的1支全壘打，失10分其中9分為自責分，對戰防禦率6.94，被打擊率為0.260。瑞安的近況仍有待觀察，5月18日拿下勝投後，近2個月的7場先發都沒能再奪勝，不過面對中信的被打擊率較今年平均0.302為低，但仍要特別留意詹子賢、張志豪兩位對戰打擊率超過4成的打者。

赫猛來台後僅在7月14日先發對戰Lamigo，主投3.1局被擊出4支安打，送出5次三振無失分，最快球速可以來到145公里，被打擊率0.286，明顯面對左打者壓制力較佳，被打擊率僅有2成。生涯首次對上統一，將有什麼樣的投球表現令人期待。