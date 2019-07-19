影／中職左投洋將大對決 中信4比0暫領先統一
因雨勢影響，統一7-ELEVEn獅週四的比賽取消，在休息一日後本週末將作客洲際球場和中信兄弟進行三連戰。首場比賽兩隊不約而同派出洋投先發，統一由瑞安掛帥主投，中信則由目前僅有一場先發出賽的赫猛領銜對抗。
瑞安今年戰績2勝4敗，防禦率5.84，本季曾對中信先發2場比賽，總計11.2局的投球，被敲出13支安打，包含林智勝轟出的1支全壘打，失10分其中9分為自責分，對戰防禦率6.94，被打擊率為0.260。瑞安的近況仍有待觀察，5月18日拿下勝投後，近2個月的7場先發都沒能再奪勝，不過面對中信的被打擊率較今年平均0.302為低，但仍要特別留意詹子賢、張志豪兩位對戰打擊率超過4成的打者。
赫猛來台後僅在7月14日先發對戰Lamigo，主投3.1局被擊出4支安打，送出5次三振無失分，最快球速可以來到145公里，被打擊率0.286，明顯面對左打者壓制力較佳，被打擊率僅有2成。生涯首次對上統一，將有什麼樣的投球表現令人期待。
雙方皆派出左投洋將先發，中信先發投手赫猛主投四局無失分，統一先發投手瑞安主投四局失四分，中信在三局下半靠著第二棒王勝偉擊出左中外野方向二壘安打帶有一分打點以及四局下半岳東華與王威晨連續安打。四局結束4比0暫時領先統一。
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