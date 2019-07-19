中職／彭政閔當教練值得期待 林益全：可能是超級教頭

2019-07-19 20:15 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



中信兄弟隊「恰恰」彭政閔將在今年季後引退，19年職棒生涯累積的成就和人氣，未來也難被撼動，富邦悍將隊後輩林益全就說：「他有那種個人魅力，能做到被大家都認同的，真的沒幾個。」

彭政閔是中職最具代表性的球員，看在後輩林益全眼中，他也是十分親和力的學長，過去業餘時期在國際賽相處，「他（彭政閔）私下人滿好的，沒有架子，跟大家都不錯，就算跟他開玩笑他也不會怎麼樣，但上了場又不一樣，他在場上那種專注度就不同了。」

彭政閔在中職明星賽締造15連霸紀錄，不僅是中職紀錄，未來也難被超越，林益全說：「每個人的風格不一樣，他也沒有刻意去塑造什麼形象，但他就有那種個人魅力。」

今年季後彭政閔卸下球員身分，將轉任教練，林益全說：「一定會覺得可惜，但他卸下球員身分，轉換跑道之後，也許當教練的特質又會更不一樣，也有可能成為超級明星的教練，所以他之後當教練會有什麼特質，也許也值得期待。」

而彭政閔的退休，將象徵一個時代的結束，林益全說：「向恰哥、（張）泰山他們就是前人，為我們種樹，現在樹已長一半了，我們要讓它們更堅固，讓後輩有更好的環境可以乘涼，也希望他們（後輩）可以飲水思源。」