中職／彭政閔兩千安後交棒 林益全：沒想過是騙人的

2019-07-19 19:40 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



在中信兄弟隊「恰恰」彭政閔達成生涯兩千安里程碑後，他點名富邦悍將隊林益全最有機會成為下一位兩千安打者，而目前林益全生涯安打數1534支排名歷來第5，他坦言：「沒想過（兩千安）是騙人的。」

彭政閔在今年7月7日敲出生涯第2000安，在生涯第19個球季達成兩千安里程碑，成為繼退役球星張泰山（2134安）之後的史上第2人，當天敲出安打站上一壘後，他也把下一棒交給悍將隊一壘手林益全。

林益全表示：「他上一壘之後我恭喜他（彭政閔），他跟我說『下一個是你喔』，但我也跟他說，沒有這麼快，平常心看待。」

林益全在今年5月25日達成生涯1500安，成為中職史上第7人、現役第5人，而他目前累積1534支安打排名中職第6、現役球員第4，33歲的年紀比起40歲的統一獅隊高國慶（1706支安打）、37歲的中信兄弟林智勝（1591支安打）更有本錢挑戰兩千安。

林益全坦言，對於挑戰生涯兩千安，「說實在，沒想過是騙人的，已經達成一千五百安後，就會想兩千安。」

生涯第11個球季達成1500安，林益全認為：「打到現在差500安，這速度說快也不快，說慢也不慢。」但他點出要創紀錄的兩大要素，「第一，是要保持健康，第二是要打得夠久、穩定出賽。」

然而比起追求個人紀錄，林益全說：「比較希望球隊可以拿很多總冠軍，紀錄只是一個過程，只要打得夠久，紀錄慢慢會出來。」