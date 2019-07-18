12強賽／業餘王牌吳昇峰入中華隊 將參與中職明星賽

2019-07-18 20:28 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



合作金庫先發投手吳昇峰。圖／中華棒協提供 分享 facebook

為備戰年底世界12強賽，今年7月27、28日的中職明星賽，將由中華隊與中職明星隊進行2場交手，中職月初已公布中華隊26人名單，而據了解，業餘隊合庫主力投手吳昇峰也將被列入名單中，使明星賽破天荒有業餘選手參與。

今年世界12強賽中華隊由中職主導，Lamigo桃猿隊總教練洪一中領軍，陣容也預計以中職球員及旅外選手組成，日前洪總也曾表示，在名單的考量不會完全排除業餘球員，將商請崇越隼鷹隊教頭吳思賢及選訓委員、合庫隊總教練許順益幫忙注意。

目前國內表現最搶眼的業餘球員就屬吳昇峰莫屬，近兩年在國內業餘和國際賽大放異彩，包括在去年亞運會先發壓制韓職明星賽，先發5局失1分奪勝投，贏得「抗韓英雄」美名，也可稱是目前的「業餘王牌」。

對於更高層級的世界12強賽，吳昇峰坦言有夢，日前表示，「希望自己能有更好的表現，吸引洪總教練的注意。」包括合庫總教練許順益、港口盃中華隊投手教練黃欽智也都認為，吳昇峰會是12強賽中華隊的可用之兵。

雖然中職會長吳志揚曾在5月20日明星賽宣告記者會上表示，「明星賽中華隊全是中職球員，不會有業餘選手。」但據了解，中職近日已向吳昇峰提出參賽邀請，然而這次參與的中華隊也還非世界12強賽的國家隊正式名單。

對於子弟兵將參與明星賽，許順益透露，中職先前就有在詢問，「以業餘球員來說，吳昇峰的表現是比較搶眼，但還是要由職棒、洪一中總教練來決定，我們是被動方。」