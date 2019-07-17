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中職／彭政閔破中職紀錄 獨居史上得分王

2019-07-17 23:08聯合報系攝影中心 記者劉學聖╱即時報導

中信兄弟隊今天在高雄澄清湖球場對富邦悍將之戰，原本中信兄弟在九局下還以7比5落後，「恰恰」彭政閔擊出一壘安打後，靠隊友安打跑回本壘得到本季第15分，他在三局下已經得到生涯19年第1075分，追平「森林王子」張泰山，並列中職史上第一。

九局下跑回本壘後更是以第1076分穩座中職有史以來最多得分紀錄，一舉超前張泰山，獨居史上得分王。彭政閔跑回本壘受到隊友迎接，臉上掛滿笑容，開心終於達到這項成就。

中信兄弟彭政閔跑上三壘。記者劉學聖／攝影
中信兄弟彭政閔跑上三壘。記者劉學聖／攝影
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中信兄弟彭政閔跑回本壘一舉超前張泰山，獨居史上得分王，受到隊友迎接，臉上掛滿笑容...
中信兄弟彭政閔跑回本壘一舉超前張泰山，獨居史上得分王，受到隊友迎接，臉上掛滿笑容，開心不已。記者劉學聖／攝影
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中信兄弟彭政閔九局上擊出一壘安打。記者劉學聖／攝影
中信兄弟彭政閔九局上擊出一壘安打。記者劉學聖／攝影
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中信兄弟彭政閔跑回本壘一舉超前張泰山，獨居史上得分王，受到隊友迎接，臉上掛滿笑容...
中信兄弟彭政閔跑回本壘一舉超前張泰山，獨居史上得分王，受到隊友迎接，臉上掛滿笑容，開心不已。記者劉學聖／攝影
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富邦悍將投手陳鴻文懊悔不已。記者劉學聖／攝影
富邦悍將投手陳鴻文懊悔不已。記者劉學聖／攝影
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中信兄弟彭政閔跑回本壘一舉超前張泰山，獨居史上得分王，受到隊友迎接，臉上掛滿笑容...
中信兄弟彭政閔跑回本壘一舉超前張泰山，獨居史上得分王，受到隊友迎接，臉上掛滿笑容，開心不已。記者劉學聖／攝影
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中職彭政閔中信兄弟
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