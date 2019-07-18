中職／比賽時間落落長 本季破紀錄無懸念

今年球季中華職棒比賽打得「落落長」，至昨天賽前為止，每場比賽平均耗時3小34分鐘，9局比賽(不含延長賽)平均耗時3小時31分鐘，兩項數據都暫居史上最長，破紀錄幾乎毫無懸念。

翻閱歷史，2016至18年，這3年單季平均每場比賽同樣耗時3小時27分鐘，都是中職最長紀錄，2017、18年單季9局比賽(不含延長賽)平均耗時3小時24分鐘也都是歷年最長。

今年上半季中職每場比賽平均耗時3小時33分鐘，9局比賽平均耗時3小時30分鐘，都已衝上歷年新高，原本想說下半季會不會比較「節能減炭」，結果反而更加變本加厲，下半季兩項數據分別為3小時40分鐘、3小時39分鐘，平均都比歷年最高數據，多了足足7分鐘之久，所以才會說破紀錄幾無懸念。

以7月13日的比賽為例，桃猿對兄弟打出6：10的高比數，比賽耗時4小時25分就算了；悍將以5：1打敗統一獅，竟然也要用掉3小時59分！ 擷圖自中華職棒官方網站 分享 facebook

或許很多球迷會說，聯盟沒有祭出所謂的「落落長」，所以比賽才會愈打愈久，事實上，關鍵原因還是在於這幾年中職是明顯的「打擊聯盟」，投手壓不住陣腳，打大比分比賽，牛棚完全燃燒頻換投，所以才會拖這麼長時間。

以2010年為例，平均每場比賽才花3小時7分鐘，若只計算不含延長賽的9局比賽，更只有3小時整，該季整個聯盟投手防禦率僅3.27，牛棚防禦率3.36，打擊率0.262，240場只出現159支全壘打。

今年中職聯盟防禦率高達4.80，牛棚防禦率5.14，壓制力有限，聯盟打擊率0.284，才打137場就量產284支全壘打，比賽時間要縮短談何容易。

比賽中頻繁更換投手是拖時間的主要原因，而且目前僅有少數後援投手有足夠的穩定性。 聯合報系資料照片 分享 facebook

這就讓球迷懷念起前兄弟象洋投「快槍俠」克力士了，克力士1994至1996年效力兄弟象，3年期間先發44場，平均每場先發只花2小時37分鐘，幾乎比現在快整整一個小時。

前富邦悍將最強洋投索沙也算省時，在中職先發平均每場歷時3小時整，雖和克力士仍有一段差距，不過已算相當迅速了。

另一個問題是本季中職平均每場比賽，至少會有1次電視輔助判決，往往會花數分鐘檢視，這也把比賽時間拉長，這是早年所沒有的現象。

電視輔助判決需要花上不少時間，而且停頓過後也容易讓比賽節奏更慢。 聯合報系資料照片 分享 facebook

話雖如此，中職和日、韓職、大聯盟相比，比賽時間還是顯得冗長，還是要想辦法制定「縮時政策」來減少時間，具體作法和能否有效執行，有待聯盟官方努力。

順帶一提，中職史上單場最省時正規9局比賽，出現在1997年7月30日高雄立德棒球場味全龍對時報鷹，雙方洋投蓋瑞和馬力安都撐滿全場，最終味全龍5:1贏球，只花1小時52分鐘就搞定，現場只有979名球迷見證。