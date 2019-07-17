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中職／恰恰告別高雄不稀奇 現役唯一打過龍潭

2019-07-17 16:28聯合報 記者藍宗標╱即時報導

兄弟本季高雄主場最後一戰，「恰恰」彭政閔確定先發上陣。 聯合報系資料照記者劉學聖...
兄弟本季高雄主場最後一戰，「恰恰」彭政閔確定先發上陣。 聯合報系資料照記者劉學聖／攝影
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中信兄弟、富邦悍將隊今晚六點半在高雄澄清湖球場進行「金控大戰」，將是兄弟本季高雄主場最後一戰，「恰恰」彭政閔確定先發上陣，向故鄉球迷說再見；其實彭政閔生涯19年出賽1761場，單看比賽場地，最難得、甚至最誇張應是龍潭球場，他也是唯一擁有「龍潭經驗」的現役球員。

中職開打30年已在18座球場打過比賽，彭政閔也在其中17座出賽，唯一沒有經驗是台北球場（已成小巨蛋），在他2001年披上兄弟象隊球衣前，這座老球場前一年剛好走進歷史。

龍潭球場並不符合職棒場地規模，主要用途是象隊春訓、乙組賽事，但2001年4月14日決定安排中職史上首場球季賽，由象隊、中信鯨隊交手，結果象隊在自己的地盤10：17落敗。

彭政閔當時仍是職棒菜鳥，在隊上地位還不穩固，此役是生涯第八戰、第二場先發，擔任八棒指定打者，三打數一安打、攻下一分打點。

龍潭球場當時交通不便，內野觀眾席只能容納1500名球迷左右，全壘打牆外就是草皮區，竟然湧進2254人觀戰，讓聯盟員工相當驚訝，象隊不用場租淨賺30萬元；這場18年前的象、鯨大戰球員，目前只剩彭政閔還在第一線打拚，鯨隊四棒陳連宏已是悍將總教練，象隊二棒馮勝賢也成中職秘書長。

彭政閔不只打過龍潭，2006、08年還在台東球場各出賽一場，分別對上誠泰、統一獅，合計八打數三安打、一分打點，這兩座球場未來想要再安排職棒賽，應是不可能的事。

彭政閔中職
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