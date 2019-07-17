北區高中棒球聯盟2019夏季聯賽 新竹香山高中奪冠

2019-07-17 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



北區高中棒球聯盟2019夏季聯賽全台共46校54隊參加，由新竹市立香山高中在奪下成軍隊史上首冠。圖／教育處提供 分享 facebook

北區高中棒球聯盟2019夏季聯賽全台共46校54隊參加，由新竹市立香山高中在奪下成軍隊史上首冠，造就新竹市棒球培育上，除了以校隊為主的成德高中於各項賽事上屢屢斬獲捷報外，其他學校在各級棒球賽事中嶄露頭角。

北區高中棒球聯會，成員基本上為北北基地區的棒球社團組成，也有從宜蘭來參與的學校，規模甚大，而舉辦聯會的承辦人員，皆是由與會學校經過投票的過程所選出的高二學生，須舉辦冬季與夏季聯賽，對承辦同學而言，是非常大的挑戰，而賽事部分女生也可以參與，極具特色。

新竹市的棒球培育發展快速，除了成德高中棒球隊奪下107年高中硬式棒球聯賽木棒組第四名，並成功於105年中職Lamigo桃猿隊簽下捕手江忠垣，美國職棒響尾蛇隊簽約陳聖平、林凱威順利旅外，棒球社發展也毫不遜色。教育處表示，包含香山高中、磐石高中與新竹高中等棒球社團都有顯著的成績。

北區高中棒球聯盟2019夏季聯賽全台共46校54隊參加，由新竹市立香山高中在奪下成軍隊史上首冠。圖／教育處提供 分享 facebook

香山高中教練林明正表示，香山高中以分組第一進入複賽，並在淘汰複賽中，過關斬將，殺入冠亞軍賽，碰上冠軍常客新竹中學，經過正規7局激戰，以2:2進入PK賽，在香山高中高一生陳彥誠的神來一棒，以再見安打驚險勝出；高二生吳承晏後援6.1局11次三振表現最為突出，2位關鍵選手，正巧為前後任隊長，頗有傳承的意味。

「繼續努力，向甲組球隊看齊」，香山高中校長謝大才對竹市政府提供經費支持表示感謝，他說，可以用科學化的檢測來協助訓練，雖然還有很大的進步空間，但對於想挑戰更高層級比賽的球隊來說，無疑是注入一劑強心針，並感謝教練蕭銅鏡、張富原無私指導。