親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
籃球
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
台將征戰日職
綜合
路跑

丹娜絲颱風有機會放假嗎？豪雨假門檻一次看

運動筆記2019黃金海岸馬拉松一路跑來
健行筆記一起成為山女孩！七大必知重點玉山前峰 - 山是家的延伸
NBA2019夏季聯賽- 灰熊 vs. 灰狼 (7月16日)2019夏季聯賽- 灰狼 vs. 籃網 (7月15日)

北區高中棒球聯盟2019夏季聯賽 新竹香山高中奪冠

2019-07-17 15:23聯合報 記者張雅婷╱即時報導

北區高中棒球聯盟2019夏季聯賽全台共46校54隊參加，由新竹市立香山高中在奪下...
北區高中棒球聯盟2019夏季聯賽全台共46校54隊參加，由新竹市立香山高中在奪下成軍隊史上首冠。圖／教育處提供
分享

北區高中棒球聯盟2019夏季聯賽全台共46校54隊參加，由新竹市立香山高中在奪下成軍隊史上首冠，造就新竹市棒球培育上，除了以校隊為主的成德高中於各項賽事上屢屢斬獲捷報外，其他學校在各級棒球賽事中嶄露頭角。

北區高中棒球聯會，成員基本上為北北基地區的棒球社團組成，也有從宜蘭來參與的學校，規模甚大，而舉辦聯會的承辦人員，皆是由與會學校經過投票的過程所選出的高二學生，須舉辦冬季與夏季聯賽，對承辦同學而言，是非常大的挑戰，而賽事部分女生也可以參與，極具特色。

新竹市的棒球培育發展快速，除了成德高中棒球隊奪下107年高中硬式棒球聯賽木棒組第四名，並成功於105年中職Lamigo桃猿隊簽下捕手江忠垣，美國職棒響尾蛇隊簽約陳聖平、林凱威順利旅外，棒球社發展也毫不遜色。教育處表示，包含香山高中、磐石高中與新竹高中等棒球社團都有顯著的成績。

北區高中棒球聯盟2019夏季聯賽全台共46校54隊參加，由新竹市立香山高中在奪下...
北區高中棒球聯盟2019夏季聯賽全台共46校54隊參加，由新竹市立香山高中在奪下成軍隊史上首冠。圖／教育處提供
分享

香山高中教練林明正表示，香山高中以分組第一進入複賽，並在淘汰複賽中，過關斬將，殺入冠亞軍賽，碰上冠軍常客新竹中學，經過正規7局激戰，以2:2進入PK賽，在香山高中高一生陳彥誠的神來一棒，以再見安打驚險勝出；高二生吳承晏後援6.1局11次三振表現最為突出，2位關鍵選手，正巧為前後任隊長，頗有傳承的意味。

「繼續努力，向甲組球隊看齊」，香山高中校長謝大才對竹市政府提供經費支持表示感謝，他說，可以用科學化的檢測來協助訓練，雖然還有很大的進步空間，但對於想挑戰更高層級比賽的球隊來說，無疑是注入一劑強心針，並感謝教練蕭銅鏡、張富原無私指導。

棒球中職
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

中職／恰恰告別高雄不稀奇 現役唯一打過龍潭

2019-07-17 16:28

中職／王建民調整投手成效佳 開啟經驗傳承典範

2019-07-17 07:00

棒球／美6歲男童當教練 找主審理論神複製MLB

2019-07-17 11:26

中職／悍將力拚下半季 找好新洋投班華德

2019-07-17 16:45

中職／悍將挖韓職經驗洋投 還當過張育成2A隊友

2019-07-17 09:31

中職／萊福力愛在高雄投球 敗投王讓伍鐸

2019-07-16 23:33

日職／松坂大輔本季初登板 3.2萬人爭睹

2019-07-16 23:31

中職／高雄球迷這回沒塞車 都來看恰恰了

2019-07-16 22:58

中職／去年勝投王伍鐸超慘 不敵兄弟獨居敗投王

2019-07-16 21:45

日職／暌違306天再登板 松坂對阪神5局失2分

2019-07-16 19:23

中職／林安可23日披上獅袍 推測簽約金530萬

2019-07-16 18:22

中職／兩位敗投王對決 金控大戰太有戲了

2019-07-16 16:26

棒球／不同身分追甲子園夢 日16歲主審吸睛

2019-07-16 11:40

中職／主場告別高雄鄉親 彭政閔拚三個史上第一

2019-07-16 00:11

中職／雙獅會大咖名投、日本一監督東尾修開球

2019-07-15 18:56

中職／統一8月雙獅會 送西武王子飯店免費住宿券

2019-07-15 18:27

中職／萬昭清先發5局失2分 二軍生涯首勝

2019-07-15 18:22

日職／打點王、盜壘王夾攻 10勝難保新人王

2019-07-15 07:00

中職／劉基鴻風光披龍袍 還有高中大物更受矚目

2019-07-11 07:00

中職／桃猿若轉賣 王柏融未來返台將屬誰？

2019-07-09 07:00

日職／中村剛也400轟將達陣 下一位要再等5年

2019-07-09 07:00

日職／大限前洋將補強 巨人重投、阪神渴望豪打

2019-07-08 07:00

中職／猿隊選秀真有一套 第七輪傳奇可以期待

2019-07-03 07:00

中職／選秀風光落幕 桃猿務實、獅讓人霧裡看花

2019-07-02 07:00

日職／鈴木誠也淪戰犯 緒方難再躺著拿優勝

2019-07-02 07:00

日職／巨人牛棚走調 從上原的閃退開始引爆

2019-07-01 07:00

中職／4大潛水艇投手選秀 誰是下一個黃子鵬？

2019-06-27 07:00

中職／獅、兄弟急需補強 首選內外兼具的野手

2019-06-26 07:00

日職／令和元年交流戰 出現五大意外

2019-06-24 07:00

中職／從盲劍客到MVP身手 朱育賢人生逆轉勝

2019-06-24 07:00

中職／無安打完全比賽非護身符 3洋投留校察看

2019-06-21 07:00

日職／又貴又難用的重金兵團 年底難逃風暴

2019-06-20 07:00

中職／測試會找練武奇才 朱育賢是最佳案例

2019-06-19 07:00

中職／少了最強打者和守護神 桃猿依舊強大無比

2019-06-18 07:00

日職／同為甲子園之星 達也可望正面對決輝星

2019-06-18 07:00

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

NBA／歐尼爾15年前賭注輸了 勇士教頭裝不知情

2019-07-16 16:30

NBA／中產球員不開心 工會主席保羅成箭靶

2019-07-16 16:40

中職／王建民調整投手成效佳 開啟經驗傳承典範

2019-07-17 07:00

棒球／美6歲男童當教練 找主審理論神複製MLB

2019-07-17 11:26

蜘蛛人立刻接班鋼鐵人？ 鵜鶘最終還是輸家

2019-07-17 07:00

NBA／詹姆斯與戴維斯輪休？湖人新賽季課題

2019-07-16 16:11

NBA／圖利香蕉船組合？ 保羅被指像政客人緣差

2019-07-16 17:39

NBA／雷霆正式迎來保羅 熱火交易談判暫無下文

2019-07-17 13:57

NBA／與2隊談判觸礁 灰熊不排除續留伊古達拉

2019-07-17 12:00

中職／悍將挖韓職經驗洋投 還當過張育成2A隊友

2019-07-17 09:31

中職／去年勝投王伍鐸超慘 不敵兄弟獨居敗投王

2019-07-16 21:45

NBA／雷霆感性揮別衛少 火箭不會為他改變打法

2019-07-17 09:42

NBA／鵜鶘介紹四位新血 英格倫、鮑爾復原佳

2019-07-17 12:31

NBA／看IG才知KD加盟 籃網：他愛我們球風

2019-07-17 09:28

MLB／賈吉逆轉2分砲 沙巴西亞再「槓」光芒

2019-07-17 11:19

NBA／巴克利籲威廉森減重 盼安比德練壯屁股

2019-07-17 10:52

瓊斯盃／前NBA柏克曼領銜 菲律賓宰南韓保不敗金身

2019-07-16 19:42

瓊斯盃／NBA G聯盟圓夢 南韓李大成稱華格納貴人

2019-07-16 20:09

羽球／小戴兼顧比賽與學業 印媒：打破固有價值

2019-07-17 14:05

不是最強、卻是最讓人感動的45號─史凱格斯

2019-07-17 07:00

MLB／滾地球沒積極跑壘 費城人法蘭柯被罰坐板凳

2019-07-17 08:07

NBA／灰熊新秀摘夏聯雙MVP 八村壘入選第二隊

2019-07-16 23:40

MLB／集滿162場出賽 打者大谷創美聯紀錄

2019-07-17 14:44

印尼羽賽／小天、戴后速闖關 男雙逆轉差一步

2019-07-16 17:11

MLB／聯盟跟進球衣贊助補丁 最快2022開放

2019-07-16 17:45

印尼羽賽／久未比賽不生疏 周天成下戰強碰超級丹

2019-07-16 20:09

瓊斯盃／歸化洋將不夠 日混血大軍壓境

2019-07-16 23:38

MLB／字母哥訪洋基球場 巨人身材卻是棒球苦手

2019-07-16 11:11

MLB／凱許曼爆料 李維拉差點因基特被送到水手

2019-07-17 14:13

NBA／莫里斯毀約內幕 經紀人受害仍替馬刺牽線

2019-07-17 14:45

MLB／貝林格領道奇5轟 費城人哈波再見安搶鏡

2019-07-17 12:14

NBA／曾盼雷納德留暴龍 字母哥：想再挑戰他

2019-07-17 15:25

溫網／謝淑薇分享奪冠喜悅 還幫球迷科普小知識

2019-07-16 18:12

港口盃／朱益生飆8K卻一局爆 中華輸荷蘭吞首敗

2019-07-17 08:54

日職／松坂大輔本季初登板 3.2萬人爭睹

2019-07-16 23:31

中職／林安可23日披上獅袍 推測簽約金530萬

2019-07-16 18:22

中職／高雄球迷這回沒塞車 都來看恰恰了

2019-07-16 22:58

瓊斯盃／禁區全病倒 曾祥鈞獨撐中華白

2019-07-16 23:35

MLB／馬林魚撿到寶 日裔菜鳥山本喬丹4連勝

2019-07-17 15:14

瓊斯盃／中華白不敵約旦 第2勝再等等

2019-07-16 21:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top