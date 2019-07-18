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台灣之光！無懼性別歧視 劉柏君成第一位棒球女主審

2019-07-18 14:05104BeAGiver掌聲

「我曾被指著罵，『妳知道為什麼女生不能當棒球裁判嗎？因為裁判的衣服裝備就是沒有下體的護檔嘛！啊不然，妳那兩顆ㄋㄟㄋㄟ要放哪裡？』這還不是最惡劣的，最可怕的是，他們根本無視妳的存在，把妳當空氣，頭兩年，我唯一的名字是『那個查某』。面對性別歧視，我堅定相信自己辦得到，如同在球場做出判決，I call what I saw.」

★棒球，最愛

劉柏君，台灣第一位棒球女主審，2017年獲選「美國國務院全球女性運動領導計畫」，2018年《富比世》雜誌評選全球體壇最有影響力的二十五位女性，她排名第十九名，體育之外的傳奇，她曾在宮廟當靈媒，她是《通靈少女》迷你影集的本尊。

棒球，一直是劉柏君的幸福回憶。兒時，和家人一起在電視機前看比賽；小學，球打得還不錯，很有自信；國中想參加棒球校隊，非常羨慕同學能穿著球衣去比賽；高中、大學在廟裡當靈媒，每當宮廟問事快要崩潰，她就躲到球場看比賽、大喊抒壓，讓全世界都找不到她。

★「那個查某」曾是她唯一的名字

但劉柏君最愛的棒球讓她飽受性別歧視。國中沒有女生進棒球校隊，她當然也被拒絕，才十三歲，沒有勇氣向師長爭取就直接放棄。臺北大學社工系畢業，成年了，終於有機會當棒球裁判，她告訴自己，這是能為棒球付出，又能待在球場表現的機會，她要珍惜。

想當裁判，必須先實習，但劉柏君苦無機會，花了一年才實習完畢，一般人只要一個月。實習期間，她曾被嗆聲「女生去當記錄員啦！」、「出去！查某的就是不要啦！」、「因為今天場上有女的、我才會誤判！」只要場上發生誤判就被歸因是「看吧！女的就是不行！」少數球員或少數男裁判不讓她摸球、不讓她摸裝備、不坐她坐過的椅子。當上裁判的前兩年，她不叫劉柏君，她只有一個名字「那個查某」。

★為了吹判，強勢挑戰生理

裁判要對專精棒球、有抗壓力、有判斷力，更是體力活兒！一場比賽四小時，劉柏君在太陽底下持續曝曬，深蹲三百次還不夠，還要穿著重達七、八公斤的護具在本疊到一疊或三疊之間補位跑動。生理期來，忍著世界末日般的生理痛，曾被球砸到大腿；中場休息她飛奔到廁所換衛生棉，但簡易球場只有一間男女共同的廁所，好不容易排到了，工作人員催逼她比賽即將開始，偏偏廁所到球場來回要一公里。

怎麼辦？劉柏君經常憋尿憋到水腫，隔天無法排尿。多數球場沒有女性更衣室，為了方便直接穿護具，她夏天穿長袖，結果滿身大汗全身起疹。廁所到球場太遠，她乾脆騎機車來回。

★自助，然後貴人相助

剛當上裁判，是劉柏君最無力、最沒有資源、最不被看好的時候。但她爭取擔任美國紐約洋基隊來台訓練營的翻譯，洋基教練很嚴肅的問她：「妳真的想成為棒球裁判嗎？」她說：「是。」裁判和她說：「雖然大家覺得妳做不到也不給妳機會，但從現在開始，妳要把自己當成一回事，當妳認定自己是專業的裁判，妳就會成為妳想要的專業裁判。」

在紐約洋基隊的引薦下，劉柏君獲得護具品牌All-Star通德興業陳前芳董事長的贊助，不只為她打造女性專用護具，還三度贊助她所有費用到美國大聯盟指定的兩所職業棒球裁判訓練，取得證照，讓她有底氣和實力站上棒球場。

★當靈媒，穿透人生

劉柏君2009 年 用筆名「索菲亞」出版《靈界的譯者》，為讀者揭開靈界鬼話、神佛的神祕面紗；2013 年，她的特殊歷程被改編成《神算》電視短片，她也在片中飾演學校女子壘球隊教練一角，之後再改編為 《通靈少女》迷你影集。劉柏君說，當靈媒讓她看到生命的無常，除了感恩自己所有，更珍惜生命，勇敢嘗試每一個挑戰。

★透過運動，為女性發聲

劉柏君目前在勵馨基金會擔任物資分享中心經理。她說，讀社工系讓她學習幫助別人的專業與方法，讓她能自我察覺與健康地消化情緒，她希望透過自身影響力發展台灣女子棒球以及裁判訓練，讓女孩更健康、有自信。

劉柏君已成功穿越性別歧視的高牆，她在一場全國賽事執法結束後，獲得許多教練、球員脫帽向她說：「謝謝裁判，妳辛苦了。」劉柏君說，這是她最感動的瞬間，棒球就和人生一樣，老老實實的練習基本功，才能在比賽展現實力，比賽還沒有結束前，都可能扭轉戰局。

劉柏君。圖／104提供
劉柏君。圖／104提供
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