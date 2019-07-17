親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
籃球
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
台將征戰日職
綜合
路跑

丹娜絲颱風已發布陸警 明晨暴風圈觸陸

棒球／美6歲男童當教練 找主審理論神複製MLB

運動筆記2019黃金海岸馬拉松一路跑來
健行筆記一起成為山女孩！七大必知重點玉山前峰 - 山是家的延伸
NBA2019夏季聯賽- 灰熊 vs. 灰狼 (7月16日)2019夏季聯賽- 灰狼 vs. 籃網 (7月15日)

棒球／美6歲男童當教練 找主審理論神複製MLB

2019-07-17 11:26聯合新聞網 綜合報導

截圖自影片
截圖自影片
分享

美國一名6歲男童，近日受邀擔任大學夏季聯盟助理教練，因其上場與主審理論過程酷似大聯盟教練，迅速竄紅。

被名為「德瑞克教練（Coach Drake）」的6歲小男孩，受邀擔任大學夏季聯盟卡拉馬朱咆哮者（Kalamazoo Growlers）的助理教練，今日氣沖沖走進場與主審「談談」，理論過程及姿態幾乎複製大聯盟教練，畫面十分逗趣因此爆紅，甚至登上大聯盟《Cut4》，有網友還開玩笑留言：「罰他錢！」、「開除他！」。

截圖自103.3 WKFR 推特
截圖自103.3 WKFR 推特
分享

影片中他有模有樣走上場找主審理論，話沒說幾句就氣得往主審腳上踢紅土，隨即被驅逐出場。大概是覺得裁判不公，走回休息室拿起球棒就向場上扔，還把整桶棒球往地上倒，最後甚至把帽子摘下用力砸向本壘板，面不改色走回休息區，可愛舉動逗樂現場觀眾及球員，紛紛拍手叫好。

不過事實上，讓這名小男孩開始受關注，是因為咆哮者另一場對上科科莫傑克兔（Kokomo Jackrabbits）的比賽。賽事當中，他上場鼓勵球員，手中搓揉棒球，一邊向球員精神喊話，語畢還不忘拍球員屁股，架勢完全不輸大人。

Coach
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

中職／王建民調整投手成效佳 開啟經驗傳承典範

2019-07-17 07:00

中職／悍將挖韓職經驗洋投 還當過張育成2A隊友

2019-07-17 09:31

中職／萊福力愛在高雄投球 敗投王讓伍鐸

2019-07-16 23:33

日職／松坂大輔本季初登板 3.2萬人爭睹

2019-07-16 23:31

中職／高雄球迷這回沒塞車 都來看恰恰了

2019-07-16 22:58

中職／去年勝投王伍鐸超慘 不敵兄弟獨居敗投王

2019-07-16 21:45

日職／暌違306天再登板 松坂對阪神5局失2分

2019-07-16 19:23

中職／林安可23日披上獅袍 推測簽約金530萬

2019-07-16 18:22

中職／兩位敗投王對決 金控大戰太有戲了

2019-07-16 16:26

棒球／不同身分追甲子園夢 日16歲主審吸睛

2019-07-16 11:40

中職／主場告別高雄鄉親 彭政閔拚三個史上第一

2019-07-16 00:11

中職／雙獅會大咖名投、日本一監督東尾修開球

2019-07-15 18:56

中職／統一8月雙獅會 送西武王子飯店免費住宿券

2019-07-15 18:27

中職／萬昭清先發5局失2分 二軍生涯首勝

2019-07-15 18:22

中職／彭政閔17日澄清湖最終戰 8月起引退巡迴

2019-07-15 15:34

中職／南韓 「國民打者」李承燁 21日為猿開球

2019-07-15 14:40

日職／打點王、盜壘王夾攻 10勝難保新人王

2019-07-15 07:00

中職／劉基鴻風光披龍袍 還有高中大物更受矚目

2019-07-11 07:00

中職／桃猿若轉賣 王柏融未來返台將屬誰？

2019-07-09 07:00

日職／中村剛也400轟將達陣 下一位要再等5年

2019-07-09 07:00

日職／大限前洋將補強 巨人重投、阪神渴望豪打

2019-07-08 07:00

中職／猿隊選秀真有一套 第七輪傳奇可以期待

2019-07-03 07:00

中職／選秀風光落幕 桃猿務實、獅讓人霧裡看花

2019-07-02 07:00

日職／鈴木誠也淪戰犯 緒方難再躺著拿優勝

2019-07-02 07:00

日職／巨人牛棚走調 從上原的閃退開始引爆

2019-07-01 07:00

中職／4大潛水艇投手選秀 誰是下一個黃子鵬？

2019-06-27 07:00

中職／獅、兄弟急需補強 首選內外兼具的野手

2019-06-26 07:00

日職／令和元年交流戰 出現五大意外

2019-06-24 07:00

中職／從盲劍客到MVP身手 朱育賢人生逆轉勝

2019-06-24 07:00

中職／無安打完全比賽非護身符 3洋投留校察看

2019-06-21 07:00

日職／又貴又難用的重金兵團 年底難逃風暴

2019-06-20 07:00

中職／測試會找練武奇才 朱育賢是最佳案例

2019-06-19 07:00

日職／同為甲子園之星 達也可望正面對決輝星

2019-06-18 07:00

中職／少了最強打者和守護神 桃猿依舊強大無比

2019-06-18 07:00

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

NBA／歐尼爾15年前賭注輸了 勇士教頭裝不知情

2019-07-16 16:30

NBA／中產球員不開心 工會主席保羅成箭靶

2019-07-16 16:40

NBA／不捨兩功臣離隊 勇士總管：難忘KD天賦

2019-07-16 15:37

「雷霆四少」全面瓦解 重建計畫從選秀權開始

2019-07-16 15:44

中職／王建民調整投手成效佳 開啟經驗傳承典範

2019-07-17 07:00

NBA／圖利香蕉船組合？ 保羅被指像政客人緣差

2019-07-16 17:39

失之東隅收之桑榆 湖人B計劃漂亮操盤

2019-07-17 07:00

MLB／對洋基單場三響 光芒捕手寫罕見紀錄

2019-07-16 12:15

蜘蛛人立刻接班鋼鐵人？ 鵜鶘最終還是輸家

2019-07-17 07:00

溫網／替約克維奇抱不平 貝克：他值得更多尊敬

2019-07-16 15:11

2019瓊斯盃 男籃賽程與最新戰況

2019-07-16 16:45

NBA／騎士裁掉史密斯 傳湖人不感興趣

2019-07-16 15:15

瓊斯盃／赴加國修心理系 譚傑龍為職業生涯鋪路

2019-07-16 16:40

中職／去年勝投王伍鐸超慘 不敵兄弟獨居敗投王

2019-07-16 21:45

NBA／詹姆斯與戴維斯輪休？湖人新賽季課題

2019-07-16 16:11

棒球／美6歲男童當教練 找主審理論神複製MLB

2019-07-17 11:26

NBA／庫班「洩密」遭罰 火箭老闆違規也傷荷包

2019-07-16 14:29

瓊斯盃／前NBA柏克曼領銜 菲律賓宰南韓保不敗金身

2019-07-16 19:42

MLB／百分打點日籍第二快 美記者發文讚揚大谷

2019-07-16 13:08

瓊斯盃／NBA G聯盟圓夢 南韓李大成稱華格納貴人

2019-07-16 20:09

中職／悍將挖韓職經驗洋投 還當過張育成2A隊友

2019-07-17 09:31

印尼羽賽／小天、戴后速闖關 男雙逆轉差一步

2019-07-16 17:11

印尼羽賽／只花35分鐘 周天成輕鬆闖頭關

2019-07-16 14:06

NBA／看IG才知KD加盟 籃網：他愛我們球風

2019-07-17 09:28

中職／兩位敗投王對決 金控大戰太有戲了

2019-07-16 16:26

MLB／聯盟跟進球衣贊助補丁 最快2022開放

2019-07-16 17:45

MLB／滾地球沒積極跑壘 費城人法蘭柯被罰坐板凳

2019-07-17 08:07

NBA／灰熊新秀摘夏聯雙MVP 八村壘入選第二隊

2019-07-16 23:40

印尼羽賽／久未比賽不生疏 周天成下戰強碰超級丹

2019-07-16 20:09

不是最強、卻是最讓人感動的45號─史凱格斯

2019-07-17 07:00

NBA／雷霆感性揮別衛少 火箭不會為他改變打法

2019-07-17 09:42

MLB／洋基王牌塞佛里諾復出近 不排斥轉任牛棚

2019-07-16 12:14

溫網／謝淑薇分享奪冠喜悅 還幫球迷科普小知識

2019-07-16 18:12

瓊斯盃／歸化洋將不夠 日混血大軍壓境

2019-07-16 23:38

中職／林安可23日披上獅袍 推測簽約金530萬

2019-07-16 18:22

瓊斯盃／中華白不敵約旦 第2勝再等等

2019-07-16 21:34

溫網／新科冠軍哈蕾普 獲頒羅馬尼亞之星

2019-07-16 21:11

日職／暌違306天再登板 松坂對阪神5局失2分

2019-07-16 19:23

港口盃／朱益生飆8K卻一局爆 中華輸荷蘭吞首敗

2019-07-17 08:54

中職／高雄球迷這回沒塞車 都來看恰恰了

2019-07-16 22:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top