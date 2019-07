棒球／美6歲男童當教練 找主審理論神複製MLB

截圖自影片 分享 facebook

美國一名6歲男童,近日受邀擔任大學夏季聯盟助理教練,因其上場與主審理論過程酷似大聯盟教練,迅速竄紅。

被名為「德瑞克教練(Coach Drake)」的6歲小男孩,受邀擔任大學夏季聯盟卡拉馬朱咆哮者(Kalamazoo Growlers)的助理教練,今日氣沖沖走進場與主審「談談」,理論過程及姿態幾乎複製大聯盟教練,畫面十分逗趣因此爆紅,甚至登上大聯盟《Cut4》,有網友還開玩笑留言:「罰他錢!」、「開除他!」。

截圖自103.3 WKFR 推特

影片中他有模有樣走上場找主審理論,話沒說幾句就氣得往主審腳上踢紅土,隨即被驅逐出場。大概是覺得裁判不公,走回休息室拿起球棒就向場上扔,還把整桶棒球往地上倒,最後甚至把帽子摘下用力砸向本壘板,面不改色走回休息區,可愛舉動逗樂現場觀眾及球員,紛紛拍手叫好。

6-year old Coach Drake LOSES it after ejection. pic.twitter.com/S9W0Xuj5fo