棒球／美6歲男童當教練 找主審理論神複製MLB

2019-07-17 11:26 聯合新聞網 綜合報導



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美國一名6歲男童，近日受邀擔任大學夏季聯盟助理教練，因其上場與主審理論過程酷似大聯盟教練，迅速竄紅。

被名為「德瑞克教練（Coach Drake）」的6歲小男孩，受邀擔任大學夏季聯盟卡拉馬朱咆哮者（Kalamazoo Growlers）的助理教練，今日氣沖沖走進場與主審「談談」，理論過程及姿態幾乎複製大聯盟教練，畫面十分逗趣因此爆紅，甚至登上大聯盟《Cut4》，有網友還開玩笑留言：「罰他錢！」、「開除他！」。

截圖自103.3 WKFR 推特 分享 facebook

影片中他有模有樣走上場找主審理論，話沒說幾句就氣得往主審腳上踢紅土，隨即被驅逐出場。大概是覺得裁判不公，走回休息室拿起球棒就向場上扔，還把整桶棒球往地上倒，最後甚至把帽子摘下用力砸向本壘板，面不改色走回休息區，可愛舉動逗樂現場觀眾及球員，紛紛拍手叫好。

6-year old Coach Drake LOSES it after ejection. pic.twitter.com/S9W0Xuj5fo — Kalamazoo Growlers (@kzoogrowlers) July 16, 2019

不過事實上，讓這名小男孩開始受關注，是因為咆哮者另一場對上科科莫傑克兔（Kokomo Jackrabbits）的比賽。賽事當中，他上場鼓勵球員，手中搓揉棒球，一邊向球員精神喊話，語畢還不忘拍球員屁股，架勢完全不輸大人。