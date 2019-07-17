港口盃／朱益生飆8K卻一局爆 中華輸荷蘭吞首敗

2019-07-17 08:54 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



中華隊在港口盃預賽第三戰遭遇地主荷蘭，先發投手朱益生雖然在前四局完全壓制，但第五局遭到亂流失三分，加上全隊打線熄火，中華隊最後以1：4吞下敗仗，中華隊預計於臺灣時間17日晚上7時30分迎戰預賽最後一場對手日本隊，由鄭智鴻擔任先發投手。

大會在今天賽前進行台灣日相關活動，由台灣駐荷蘭辦事處陳欣新大使擔任開球貴賓。此役中華隊派今年中職選秀富邦悍將第二輪指名的朱益生先發，前四局只被擊出一支安打，不料第五局失穩，接連安打與保送形成無人出局的滿壘局面，雖然以三振抓到第一個出局數，但又被連敲兩支安打，失兩分後退場。

蔡偉凡接替投球，被荷蘭隊擊出高飛犧牲打，再失一分，不過他也用三振抓下第三個出局數。朱益生先發4.1局被擊出五支安打、失三分，另送出八次三振，後續中華隊牛棚魏碩成、王宗豪與黃健隆接力登板，僅魏碩成失一分，也幫助中華隊保有逆轉的機會。

不過中華隊打線卻是靜悄悄，全場僅有五支零星安打，雖然不乏上壘機會，但是全場八次得點圈全都落空，僅在第六局藉著暴投要到一分，最後九局下反攻機會，擁有兩人出局、滿壘的契機，但後續打者遭到三振，中華隊最後以1：4敗給荷蘭，吞下在本屆賽事的首敗。