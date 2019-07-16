中職／萊福力7局好投 敗投王讓伍鐸

2019-07-16 23:33 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／綜合報導



萊福力終於拿到第四勝。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

中職本季最多敗投手萊福力、伍鐸昨天在高雄澄清湖球場對決，兩人都投出優質先發，中信兄弟隊八局下狂攻五分，終場六比一擊敗富邦悍將隊，中止對戰四連敗、八連不勝，伍鐸九敗獨居全聯盟第一，毫無去年十四勝奪下勝投王的氣勢。

這兩位洋投昨天賽前八敗並列「敗投王」，伍鐸雖投出本季代表作，先發七局被揮出七支安打、失一分，還是逃不過敗投命運，戰績掉到二勝九敗；他在五月四日擊敗統一獅隊後，接下來八場先發吞下五連敗，已超過兩個月不知勝投滋味。

萊福力先發七局，被揮出六支安打、無失分，奪下本季第四勝，把敗投王讓給伍鐸，這四勝有三勝在澄清湖球場拿下，他很開心說：「我很愛在高雄投球。」

兄弟三局下王勝偉安打攻下全場第一分，八局下陳子豪、林智勝安打先得兩分，蘇緯達追加三分砲，本季第二轟出爐，悍將大勢已去。

萊福力表示，悍將打線非常強悍，感謝隊友一路相挺，尤其是蘇緯達的三分全壘打。

「恰恰」彭政閔昨天未排進先發名單，完全處於休兵狀態，生涯總得分仍是一○七四（中職史上第二），還差張泰山一分，今天是兄弟本季在澄清湖主場最後一戰，兄弟總教練伯納保證，一定把這位下個月將滿四十一歲的老將排進先發陣容。

另外，獅隊昨天宣布，已和今年選秀會首輪指名的林安可談妥合約，這位出身文化大學的「二刀流」好手將於廿三日披上獅隊球衣，正式展開中職生涯，推測簽約金在五百卅萬元左右。